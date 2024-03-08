«ضاعف المغامرة» حملة مشتركة بين رأس الخيمة ومسندم في سلطنة عُمان

المصدر: رأس الخيمة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ووزارة التراث والسياحة في عُمان بالتعاون مع مجموعة عُمران حملة «ضاعف المغامرة»، وهي أول حملة ترويجية مشتركة بين الطرفين تهدف إلى حث الزوار على استكشاف طبيعة إمارة رأس الخيمة ومحافظة مسندم المجاورة لها في عُمان في رحلة مليئة بالتجارب الاستثنائية خلال موسم الصيف القادم. ومن خلال الشراكة، تدعو الحملة الصيفية المسافرين لمضاعفة مغامرتهم من خلال الاستمتاع بالمرح وجمال الطبيعة، وصنع ذكريات لا تُنسى في الوجهتين. ولمزيد من التحفيز، تسلط الحملة الترويجية الضوء على عرض «الأطفال مجاناً» (Kids Go Free) المتوفر في العديد من الفنادق والوجهات السياحية في رأس الخيمة ومسندم.

وتم الكشف عن حملة «ضاعف المغامرة» رسمياً خلال معرض برلين، والذي اختتم أمس. ويأتي إطلاق الحملة بعد توقيع هيئتي السياحة مذكرة تفاهم في نوفمبر 2023 لتقديم مبادرات الترويج والتسويق السياحي للوجهتين، بهدف تعزيز السياحة الدولية إلى رأس الخيمة ومسندم. وتبرز الحملة للمسافرين كيفية تحقيق أكبر استفادة من تجربتهم من خلال زيارة وجهتين تبعد إحداهما عن الأخرى بـمقدار 90 دقيقة بالسيارة. وتستهدف جذب الزوار من خلال إبراز سهولة عبور الحدود والجمال الطبيعي المشترك لسلسلة جبال الحجر العظيمة، فضلاً عن التاريخ الغني والتراث الثقافي المشترك.

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