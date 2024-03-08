إنشاء إحدى أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة بـ «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن وضع حجر الأساس لحظيرة الطائرات الجديدة لشركة «تيم أيروسبيس» في دبي الجنوب. ومن المقرر تشييد المنشأة وفقاً للحد الأقصى لأبعاد التصميم المسموح بها، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة، مع قدرة استيعابية تصل لخمس طائرات من أي طراز باستثناء طائرة A380. وأقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وتيمور شاه شهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيم أيروسبيس»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وستقدم المنشأة الجديدة، المتوقع الانتهاء منها بحلول 2025، خدمات صيانة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لمجموعة من الطائرات التجارية، سواء للركاب أم البضائع.

وأعرب طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، عن سعادته لبدء أعمال بناء الحظيرة الجديدة وأهميتها في تعزيز قطاع الطيران، خصوصاً بالنظر إلى الطلب الكبير على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة، والنمو المتوقع في السنوات المقبلة. وشدد على الدور المهم الذي تلعبه صناعة الطيران في التنمية الاقتصادية في دبي، مؤكداً التزام مشروع محمد بن راشد للطيران بدعم هذا النمو، وتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً للطيران.

وأكد تيمور شاه شهاب أهمية المنشأة الجديدة في تحسين قدرات صيانة الطائرات ضمن منظومة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: «نؤمن بمستقبل القطاع بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في خلق بيئة أعمال مواتية للشركات لدعم ازدهارها، إلى جانب البنية التحتية والحلول المتقدمة التي يوفرها مشروع محمد بن راشد للطيران. نحن ممتنون لفريق عمل المشروع على الدعم غير المحدود، ونؤكد استعدادنا لخدمة عملائنا في قطاع الطيران بالمنطقة».

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