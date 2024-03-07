سياحة عجمان تتألق في تحدي «هاكاثون الإمارات» بحلول مبتكرة لتعزيز تجارب الزوار

المصدر: عجمان - البيان

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شاركت دائرة التنمية السياحية في عجمان بنجاح في تحدي «هاكاثون الإمارات»، الذي نظم في كليات التقنية العليا الشارقة لإمارتي عجمان والشارقة من 4 مارس إلى 5 مارس، تحت شعار «تحديات اليوم، حلول الغد».



تركزت مشاركة دائرة التنمية السياحية في عجمان على فهم احتياجات وتفضيلات الزوار للإمارة، من خلال التحدي تحت عنوان «كيف يمكن فهم احتياجات تفضيلات الزوار لإمارة عجمان حسب الجنسيات المختلفة لتصميم تجارب سياحية متخصصة ومنتجات سياحية متنوعة؟»



فهم التفضيلات



وتركزت جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال تحدي «هاكاثون الإمارات» على الاستفادة من البيانات الإحصائية المتاحة حول زوار عجمان، من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، بهدف فهم تفضيلاتهم وتلبية احتياجاتهم. وشددت الدائرة على أهمية إشراك الطلاب وأفراد المجتمع لتقديم حلول ابتكارية وتحدي الصعوبات المطروحة.

وتتمثل مهمة دائرة التنمية السياحية في عجمان في تمكين جميع فئات المجتمع، مع التركيز الخاص على الطلاب والشباب، للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة والتغلب على التحديات في هذا المجال.



تحليل البيانات



وتمثلت التحديات في فهم سلوكيات الزوار، واهتماماتهم، وميزانياتهم بشكل دوري ولحظي، مع التركيز على تحليل البيانات بشكل سريع لفهم الاتجاهات وتصميم تجارب سياحية مخصصة تلبي تلك الاحتياجات. كما وضعت الدائرة خطة لجمع الرؤى المستمرة واستطلاعات الزوار بهدف فهم تفاصيل حياتهم السياحية وتفضيلاتهم.

وأشارت الدائرة إلى أهمية تصميم خدمات حكومية رقمية تتسم بالسهولة والاستجابة السريعة، مستندة إلى فهم عميق لاحتياجات المستخدمين. ويتعلق الأمر بتحسين تجربة الزوار من خلال إعادة هندسة الخدمات وتصميم سياسات ملائمة.



تجارب مبتكرة



وأشارت تحليلات الدائرة إلى أن هذه المشاركة ستؤثر إيجاباً على زوار عجمان، وستدفع المنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة لتحسين الخدمات المقدمة كما أنها ستلهم رواد الأعمال لتصميم تجارب سياحية مبتكرة لتلبية احتياجات الزوار المختلفة.



وعلى صعيد آخر، ركزت دائرة التنمية السياحية في عجمان في تحدي هاكاثون الإمارات، على تحسين خدمات الحكومة الرقمية.



وتسعى الدائرة من خلال هذا التحدي إلى تحسين تفاعل المواطنين والزوار مع الخدمات الحكومية، مما يعزز سهولة الوصول والفعالية. يأتي هذا التحدي كجزء من استراتيجية دائرة التنمية السياحية في عجمان لتحسين القطاع السياحي وتعزيز جاذبيته كوجهة متميزة للزوار من جميع الجنسيات والأعمار.



نقطة تحول



وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «تأمل دائرة التنمية السياحية في عجمان أن تكون مشاركتها في هاكاثون الإمارات نقطة تحول في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة سياحية متميزة. من خلال تحليل التفاصيل الدقيقة لاحتياجات وتفضيلات الزوار من جنسيات مختلفة، تسعى الدائرة إلى تصميم تجارب سياحية فريدة تلبي توقعات واحتياجات شريحة واسعة من الجمهور. ويعكس هذا التزام الدائرة بتلبية توقعات الزوار ومدى التفاني في تحسين القطاع السياحي وتعزيز تجربة الزائر في إمارة عجمان».



وأضاف: «من المهم أن تعكس الخطوات المستدامة التي تتخذها دائرة التنمية السياحية في عجمان استجابتها الفعّالة لتغيرات احتياجات الزوار وتطلعاتهم المتجددة. وتعكس هذه المشاركة رؤية الدائرة لتحقيق التميز في مجال الضيافة وتجارب الزوار، مما يعزز مكانة الإمارة على الساحة السياحية العالمية ويشجع على زيادة الإقبال وتكرار الزيارة في المستقبل».



وجهة مستدامة



وتأتي هذه المبادرة في ظل تطلعات دائرة التنمية السياحية في عجمان للمحافظة على مكانتها كوجهة سياحية متنوعة ومستدامة.



ومن خلال تحقيق التفاعل مع زوارها بشكل فعّال، يمكن تحقيق تطور إيجابي في القطاع السياحي، وزيادة الإقبال على الزيارة والاستمتاع بتجارب فريدة في عجمان.

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