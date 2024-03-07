طيران الإمارات تعزز تعاونها مع ناقلة إيطالية بشأن اتفاقية تبادل الرموز

المصدر: البيان

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وقعت طيران الإمارات اليوم مذكرة تفاهم مع الناقلة الإيطالية "آي تي إيه إيرويز ITA Airways"، لتوسيع نطاق اتفاقية الإنترلاين الحالية إلى شراكة كاملة باتفاقية لتبادل الرموز، التي ستعزز، بمجرد تفعيلها، من خيارات السفر والربط للعملاء المسافرين بين دبي وإيطاليا ومختلف الوجهات العالمية الأخرى.

وستسهم مذكرة التفاهم في إرساء الأسس لتعزيز الشراكة بين الناقلتين، وإنشاء رحلات ربط إلى مجموعة من أشهر مدن إيطاليا وأوروبا مع "آي تي إيه إيرويز"، وتتيح المجال أمام رحلات أبسط وأسرع إلى شبكة طيران الإمارات عبر دبي بأفضل المسارات والأوقات ورحلات الربط.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يشكل تعزيز شراكاتنا وحضورنا في مناطق رئيسية مثل أوروبا، جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا التجارية، ويؤكد التزامنا بتزويد العملاء بالمرونة من خلال شبكة شركائنا. ومن شأن العمل بشكل وثيق مع الناقلة الإيطالية أن يعزز تواجدنا عبر المدن الرئيسية في إيطاليا وأوروبا، ونتطلع إلى ترسيخ شراكتنا معها في الأشهر المقبلة وتعزيز الاستفادة المتبادلة من شبكة كل من الناقلتين".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "آي تي إيه إيرويز" أنتونينو توريتشي: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع طيران الإمارات اليوم، والتي ستعزز استراتيجية النمو التجارية لشركة "آي تي إيه إيرويز" وستفتح مسارات متميزة جديدة لجميع الركاب الذين سيستفيدون من رحلات الربط عبر مطاري روما فيوميتشينو ودبي. وتمثل هذه الاتفاقية الشراكة رقم 35 لتبادل الرموز للشركة، وهي نتيجة ممتازة حققناها في فترة زمنية قليلة".

وبموجب اتفاقية تبادل الرموز المخطط لها، سيتمكن عملاء طيران الإمارات من السفر بسلاسة إلى عدد من المدن الإيطالية انطلاقاً من بوابة الناقلة في روما، بما في ذلك الوجهات السياحية الشهيرة، مثل فلورنسا وجنوا وباليرمو وتريستي وغيرها. كما سيتمكن العملاء أيضاً من الاستمتاع برحلات ربط في جميع أنحاء أوروبا، بما فيها تيرانا وصوفيا ومدن أخرى.

وسوف يستفيد عملاء "آي تي إيه إيرويز" من الخيارات المحسنة من خلال الربط بشبكة طيران الإمارات من دبي عبر خدمة الناقلة في روما. وسيوفر هذا الربط إمكانية الحجز بتذكرة واحدة ونقل الأمتعة بسلاسة. وستدعم الاتفاقية المقررة أيضاً السياحة الوافدة إلى النقاط الإيطالية من مناطق على شبكة طيران الإمارات، مثل أستراليا والشرقين الأقصى والأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا.

وتستهدف مذكرة التفاهم في وقت لاحق أيضاً توسيع الامتيازات المتبادلة المقدمة ضمن برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لكلا الناقلتين.

وبمجرد الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية اللازمة، سيتم توفير رحلات تبادل الرموز تدريجياً للعملاء عبر منصات الإنترنت ووكالات السفر.

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