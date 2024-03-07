نشاط كبير لطيران الإمارات في معرض برلين للسياحة

المصدر: دبي ـ البيان

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تسجل طيران الإمارات حضوراً قوياً معرض برلين الدولي للسياحة والسفر «آي تي بي برلين» 2024. وشهد جناح طيران الإمارات نشاطاً كبيراً، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة والمكتب الوطني النمساوي للسياحة لتعزيز السياحة الوافدة إلى الوجهتين الرئيسيتين على شبكة الناقلة الأوروبية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نحن سعداء بالتعاون مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة والمكتب الوطني النمساوي للسياحة، ونتطلع إلى العمل معهما لتعزيز السياحة الوافدة إلى كل من اليونان والنمسا.

وتجسّد كلتا الاتفاقيتين التزامنا تجاه سوقي البلدين، حيث طورنا حضورنا بشكل تدريجي، وكلنا ثقة من أن جهودنا التعاونية ستسهم في تشجيع المسافرين على زيارة المعالم السياحية الرائعة ومناطق الجذب في الدولتين».

ووقع مذكرتي التفاهم، تيري أوكوك، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في أوروبا، وديميتريس فراجاكيس، الأمين العام لـلمنظمة الوطنية اليونانية للسياحة، وأستريد ستيهارنيج ستودينجر، الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني النمساوي للسياحة، بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

تجديد شراكة

من ناحية أخرى، جددت طيران الإمارات شراكتها مع «تي يو آي كروز TUI Cruises» لموسمي الرحلات البحرية المقبلين، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي كمركز لسياحة الرحلات البحرية في المنطقة.

ووقع مذكرة التفاهم، عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وويبكي ماير، الرئيس التنفيذي لشركة «تي يو آي كروز» وستعمل طيران الإمارات بالتعاون الوثيق وثيق مع شركة «تي يو آي كروز» لتوفير خيارات رحلات مخصصة تتوافق مع جداول الرحلات البحرية القادمة، ما يضمن انتقالاً سلساً لعملائها من الأجواء إلى البحر، وستعمل الناقلة أيضاً على تعزيز حلول التنقل بين مطار دبي الدولي وميناء راشد، وتحسين الخدمات على الأرض، وتوفير فرق دعم مخصصة لركاب الرحلات البحرية. وفي الوقت الحالي، يمكن لمحطة حمدان بن محمد للرحلات البحرية بميناء راشد، أكبر محطة رحلات بحرية مغطاة في العالم، استقبال 14000 مسافر يومياً.

وقال عدنان كاظم: «تفخر طيران الإمارات بدورها الفاعل في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل وجهات الرحلات البحرية في العالم، ويعكس ذلك سنوات من العمل لبناء بنية تحتية بحرية فريدة، ومناطق جذب ومعالم سياحية متميزة، واتصال جوي لا يضاهى، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية الأرضية ومرافق المناولة لسياح الرحلات البحرية الوافدة، فكل هذه العوامل جعلت من دبي بوابة رئيسية لبعض من أشهر خطوط الرحلات البحرية».

اتفاقية تبادل رموز

كذلك، وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع الناقلة الإيطالية «آي تي إيه إيرويز»، لتوسيع نطاق اتفاقية الإنترلاين الحالية إلى شراكة كاملة باتفاقية لتبادل الرموز، والتي ستعزز، بمجرد تفعيلها، من خيارات السفر والربط للعملاء المسافرين بين دبي وإيطاليا ومختلف الوجهات العالمية الأخرى.

وستسهم مذكرة التفاهم في إرساء الأسس لتعزيز الشراكة بين الناقلتين، وإنشاء رحلات ربط إلى أشهر مدن إيطاليا وأوروبا مع «آي تي إيه إيرويز»، وتتيح المجال أمام رحلات أبسط وأسرع إلى شبكة طيران الإمارات عبر دبي بأفضل المسارات والأوقات.

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