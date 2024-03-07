400 ألف زائر أوروبي للشارقة خلال 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت إمارة الشارقة ما يزيد على 400 ألف زائر من السوق الأوروبي خلال عام 2023، وذلك بنسبة زيادة قدرها 28 % عن العام السابق، وبلغت حصة السوق الأوروبي 27 % من إجمالي زوار الإمارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أمس، للإعلان عن مستجدات السوق خلال مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2024، الذي انطلق في الفترة من 5 - 7 مارس الجاري تحت شعار «معاً لريادة التحوّل في قطاع السفر والسياحة».

وتستعرض الإمارة خلال مشاركتها رؤية متكاملة حول أبرز معالمها وتجاربها السياحية، التي جعلت من الشارقة محطة مفضلة للسياح الأوروبيين بشكل عام، والألمان بشكل خاص، الذين يحتلون المرتبة الثانية من العدد الإجمالي للسياح من أوروبا الغربية الذين يفضلون زيارة الشارقة.

وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، «تعكس الأرقام والإحصاءات الجديدة للسياح الذين زاروا الشارقة من السوق الأوروبي نجاحاً ملموساً في استراتيجيتنا، فهي تعبر عن تفوق يعزز التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة، وتكشف الأثر الإيجابي لتلك الوفود على القطاع السياحي، بما يدعم تدفق المزيد من السياح الأوروبيين ويوسع الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، كما أنه يسهم في ترسيخ صورة الإمارة لدى الجمهور الأوروبي».

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