طيران الإمارات تجدد شراكتها مع «أيدا كروز» لموسمين إضافيين

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تجديد شراكتها مع شركة "أيدا كروز AIDA Cruises" للرحلات البحرية موسمين إضافيين. وجرى توقيع اتفاقية التمديد في اليوم الأول من معرض برلين الدولي للسياحة والسفر "آي تي بي برلين" 2024، بما يتماشى مع جهود دبي لزيادة قدرتها في مجال الرحلات البحرية، حيث تواصل جذب أكبر اللاعبين في الصناعة من خلال تقديم مركز بحري متكامل، مع مرافق مناولة حديثة مدعومة باتصال جوي فريد.

وسوف تستكشف طيران الإمارات عدداً من الفرص مع "أيدا كروز" للتسويق المشترك والمواءمة التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي حول جداول الرحلات عبر شبكة خطوطها، بالإضافة إلى حلول النقل الميسّرة بين مطار دبي الدولي ومحطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية.

وتركز الشراكة على تبادل البيانات والرؤى ذات الصلة لتحسين تقديم الخدمات، وتوفير فرق دعم مخصصة لركاب الرحلات البحرية، وتسهيل عملية تسجيل الوصول في محطة دبي هاربر. كما ستخصص الناقلة طاقة استيعابية للموسمين المقبلين لضمان استمرار الزخم لتلبية الطلب على برامج الرحلات البحرية إلى دبي.

وقع الاتفاقية عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وفيليكس إيشهورن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أيدا كروز".

وقال عدنان كاظم: "نحن فخورون بالتزام أيدا كروز القوي تجاه دبي، حيث كانت واحدة من أوائل خطوط الرحلات البحرية التي وصلت إلى دبي في عام 2006. ونحن نستعد حالياً لموسم آخر للرحلات البحرية في دبي، ومن خلال دعم شركاء مثل أيدا كروز، فإننا سنواصل ترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للرحلات البحرية خلال فصل الشتاء".

وقال فيليكس إيشهورن: "تعد منطقة الخليج العربي أحد الوجهات الشتوية الرائجة لدينا نظراً لأوقات الطيران ودرجات الحرارة المعتدلة وساعات النهار الطويلة، وانطلاقاً من المحطات الحديثة في دبي هاربر والتي يسهل الوصول إليها من مناطق الجذب في المدينة، والربط المتميز بالمطار، فإن تعاوننا مع طيران الإمارات سيسهم في تعزيز جاذبية هذه الوجهة لضيوفنا من خلال خيارات رحلات مصممة بشكل خاص".

وتعمل سفينة الرحلات البحرية "أيدا بريما" إلى دبي هاربر منذ عام 2021، ويمكنها استيعاب نحو 3200 مسافر. ، وسوف يستمع المسافرون، الذين ينطلقون وينهون الرحلة من دبي في هذا الموسم، بمسارات متنوعة تشمل وجهات مثل بانكوك وهونج كونج وشنغهاي. ويتضمن خط سير الرحلة من دبي الرسو وزيارة كلٍ من أبوظبي وعمان وقطر.

وكانت دبي رائدة في ربط نظام السفر والسياحة لتسهيل الدخول وإصدار التأشيرات بسلاسة لركاب الرحلات البحرية، وخدمات المناولة السهلة في الموانئ، التي تشمل استخدام محطة طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في دبي هاربر، بالإضافة إلى مجموعة من وسائل الراحة الأخرى عبر الرحلة الجوية والبرية بأكملها. ويتمتع المسافرون بميزة إضافية تتمثل في النزول في واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في العالم، التي تضم مجموعة من المعالم والمرافق السياحية الشهيرة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار والميزانيات.

وتتيح محطة طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في دبي هاربر، التي تحتوي على 12 كاونتراً، للمسافرين بعد مغادرة سفنهم السياحية، تسجيل أمتعتهم والحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل 4 ساعات من إقلاع الرحلة لتمكينهم من استكشاف دبي بسهولة وبدون حقائبهم قبل التوجه مباشرة إلى المطار لرحلتهم الجوية.

ونقلت طيران الإمارات وفي العام الماضي، نحو 400 ألف مسافر عبر الرحلات البحرية باستخدام محطة الرحلات البحرية في دبي. واستقبلت المدينة أكثر من 166 سفينة خلال موسم الرحلات البحرية الماضي، ما يجعلها أكبر وجهة للانطلاق عبر المنطقة والأكثر شعبية لسفن الرحلات البحرية.

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