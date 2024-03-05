إنجازات قياسية لـ«الطيران المدني برأس الخيمة» 2023

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، لقطاع الطيران في الإمارة الذي جعل منها وجهة رئيسة للسياحة والزوار والمستثمرين من مختلف بلدان ودول العالم.

وأوضح الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة سجلت رقماً قياسياً جديداً لعام 2023، يضاف إلى الإنجازات التي تحققت سابقاً، وذلك من خلال تقديم خدماتها للمزيد من شركات الطيران، تم على أثرها إصدار شهادات عدم ممانعة تجاه أنظمة الطائرات بدون طيار «الدرون»، والتصوير الجوي، والألعاب النارية، والاتفاقات الجوية، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، ووكالات رأس الخيمة للسفريات بزيادة قدرها 78% عن العام السابق، وإصدار تصاريح وتسجيل شركات بزيادة بلغت 70% مقارنة بالعام الماضي، كما أظهرت الدائرة زيادة بنسبة 82% في إصدار تصاريح دخول المطار، وحققت الدائرة قفزة بشركات الطيران الجديدة بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف: «يتم الآن إنشاء مشروع مركبات الإقلاع والهبوط العمودي «VPorts» الأول من نوعه، وهو مشروع متقدم للتنقل الجوي في المطار، وهو بمثابة حلم آخر في سقف طموحاتنا، وتتمثل رؤيتهم في تمكين المسافرين من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وأمان، من خلال البنية التحتية المتطورة والمستدامة للتنقل الجوي، ويهدف مشروع مركبات الإقلاع والهبوط العمودي إلى بناء وتشغيل 1500 مطار عمودي حول العالم، بحلول عام 2045، والتي سيتم دمجها في النظم البيئية المحلية والعالمية للتنقل الجوي، من خلال نهج استباقي ومسؤول، يهدف هذا المشروع إلى تقديم تجربة سفر سلسة، ويتماشى ذلك مع استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 في إمارة رأس الخيمة، لتحقيق توفير لا يقل عن 30% في استهلاك الكهرباء، والمساهمة بنسبة 20% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040».

وأضاف: «أعلن قسم الإحصاء في الدائرة عن تحقيق رضا سعادة العملاء بنسبة 98%، ورضا سعادة المجتمع بنسبة 92%، وذلك من خلال استخدام استطلاعات رأي وسائل التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني والاستطلاعات الإلكترونية، والتفاعلات النوعية، إضافة إلى الحصول على مؤشر الأمن والسلامة بنسبة 100% لهذا العام، كما تم توقيع 6 اتفاقيات دولية جديدة لتنمية الاستثمار في قطاع الطيران في رأس الخيمة، فيما تم الحصول على العديد من الشهادات العالمية مثل شهادات آيزو إدارة نظام الطاقة وإدارة البيئة وإدارة الابتكار وإدارة الجودة، وشهادات إدارة استمرارية الأعمال والفوز بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية عن فئة المؤسسات الحكومية الصغيرة».

وأظهر مطار رأس الخيمة الدولي ارتفاعاً بنسبة 61% في حركة الركاب، كما سجلت حركة الطائرات نمواً بنسبة 85%، مقارنة بالعام السابق مع نمو غير مسبوق، من خلال زيادة العمليات ومنظمي الرحلات السياحية في المطار، وسنشهد المزيد من التطورات الرائعة.

وأشار إلى أن رأس الخيمة صنفت كأفضل مكان للزيارة والسياحة في آسيا لعام 2024، بحسب مجلة «كوندي ناست ترافيلر»، لتعزيز هذه الرؤية تم الربط الجوي الدولي مع الإمارة، من خلال إطلاق الخطوط الجوية القطرية في نوفمبر 2023 في مطار رأس الخيمة الدولي من خلال توفير رحلة يومياً، والتي من خلالها يتم السفر من مطار رأس الخيمة الدولي إلى أكثر من 200 وجهة عالمية عبر الدوحة، قطر، وهذا يدل على التزامنا المستمر بتعزيز اتصالاتنا العالمية أيضاً.

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