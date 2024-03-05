مشاركة فرنسية مميزة بمعرضي «التصميم الداخلي» و«صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات معرضي الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، والشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024، بمركز دبي التجاري العالمي.

وأعلنت بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية الداعمة للتنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، عن مشاركة فرنسية مميزة، عبر جناح فرنسي مخصص. وتضم قائمة الشركات الفرنسية مجموعة متنوعة من الخبراء في مجال السلامة، اختبار المواد، التصميم المبتكر للطائرات، الصيانة، ما يبرز المجال الواسع للخبرة الفرنسية في قطاع صناعة الطيران.

ومن المقرر أن يقدم الخبراء الفرنسيون مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل الخدمات الاستشارية الهندسية، الحلول اللوجستية المتطورة، مجموعة واسعة من معدات الدعم الأرضي وأنظمة المناولة، تقنيات فحص الطائرات بدون طيار الآلية بالكامل، المعززة بخوارزميات تحليل الصور المتطورة، فضلاً عن أحدث المرافق للوقوف والتخزين. وسيتم أيضاً عرض أدوات الصيانة المتقدمة ومعدات الاختبار، ما يؤكد بشكل أكبر، عمق التزام هذه الشركات بتطوير صناعة الطيران.

وقال أكسيل بارو المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: تأتي المشاركة الفرنسية القوية، تأكيداً على القدرات والحلول الرائدة لدولتنا في قطاع الطيران، بدءاً من السلامة واختبار المواد، إلى تصميم الطائرات المبتكرة وصيانتها. ويؤكد حضورنا في المعرض على الالتزام الراسخ لأصحاب المصلحة الفرنسيين في قطاع الطيران، بدفع حدود الابتكار والتقدم، لا سيما في مجالات الصيانة والإصلاح والتجديد والتصميم الداخلي لمقصورات الطائرات.

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