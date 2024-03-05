«إيرباص»: 28 مليار دولار خدمات الطيران بالمنطقة بحلول 2042

المصدر: دبي- البيان

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توقعت شركة إيرباص في تقريرها الأخير «توقعات الأسواق العالمية» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042، لترتفع قيمة السوق من 12 مليار دولار حالياً إلى 28 مليار دولار بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.4%.

كما سيتجاوز التوسع الإقليمي للسوق متوسط النمو العالمي البالغ 3.6%. وتضم منطقة الشرق الأوسط خمساً من أكبر مدن الطيران في العالم، بما في ذلك دبي وأبوظبي، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مسافر لمسافات طويلة يومياً.

كما وتتوقع إيرباص تسليم 3120 طائرة تجارية وشحن جديدة على مدار الأعوام العشرين القادمة. ونظراً لتنامي حركة الملاحة الجوية بشكلٍ سنوي والتوقعات بأن تزداد بنسبة 4.6% في الشرق الأوسط، إلى جانب تنامي الحاجة إلى طائرات أكثر اتصالاً ورقمنة، سينعكس نمو مستويات الطلب على الخدمات.

وتواصل إيرباص تركيزها على سوق الصيانة بشكلٍ رئيسي، والتي تتوقع نموها من 10 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار. كما يتوقع أن يسجل سوق التحسينات والتجديدات أعلى متوسط نمو سنوي يبلغ 5.5% عبر مختلف الأقسام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2042، ليرتفع من 1.3 مليار دولار إلى 3.6 مليارات دولار.

ويعود ذلك النمو بشكلٍ أساسي على عمليات التحسين ضمن المقصورات والأنظمة، والتي ستشهد مستويات طلب عالية حتى عام 2030 بوصفها جزءاً رئيسياً من عمليات تجديد الأسطول.

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