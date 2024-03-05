19 % زيادة الحركة الجوية بالدولة العام الماضي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن الحركة الجوية في الدولة سجلت نمواً بمعدل 14% خلال فبراير، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مشيرة إلى أن عام 2023 شهد زيادة كبيرة في الحركة الجوية بنسبة قاربت 19% مقارنة بالعام 2022.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجموعة الشرق الأوسط الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية ومجموعة سلامة الطيران الإقليمية أمس في أبوظبي.

وتستمر الاجتماعات على مدار 5 أيام بالتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني والمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في الشرق الأوسط، بحضور سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس محمد أبوبكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وأحمد الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية رئيس المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط، والكابتن سليمان المحيميدي، نائب الرئيس التنفيذي للسلامة ومعايير الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية.

منصة مثالية

وأكد سيف السويدي، خلال الكلمة الافتتاحية، أن الاجتماعات تمثل منصة مثالية لمناقشة الفرص والتحديات وتحقيق التوافق بين الدول حول القرارات المطلوب اتخاذها والمشاريع المستقبلية لترسيخ أسس الأمن والسلامة والاستدامة في صناعة الطيران المدني على صعيد المنطقة، وكذلك على المستوى الدولي.

وأضاف أن الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك للتعامل مع مختلف التحديات في قطاع الطيران، وأطلقت الدولة العديد من المبادرات، مثل برنامج التعاون الدولي وبرنامج تحسين المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية، وغيرها.

وأكد السويدي، في تصريحات للصحافيين، أن الإمارات الأولى على مستوى العالم في مؤشرات السلامة منذ أكثر من 7 سنوات. وأوضح أن الإمارات من الدول الرائدة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة والعالم، وهي لاعب كبير ومؤثر فيما يخص صناعة القرارات بالنسبة للطيران المدني.

وأشار إلى أنه تم اختيار الإمارات لاستضافة الاجتماعات؛ لما تمثله الدولة من موقع متميز، إضافة إلى مكانتها الدولية في مجال الطيران المدني.

زيادة كبيرة

وأكد أحمد الجلاف، خلال كلمته، أن الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده منظومة النقل الجوي في العالم من تحولات كبيرة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي المتزايد.

وكشف الجلاف في تصريحات لـ«البيان» أن الحركة الجوية في الدولة سجلت نمواً بمعدل 14% خلال فبراير الماضي، مقارنة بشهر فبراير 2023، مشيراً إلى أن عام 2023 قد شهد زيادة كبيرة في الحركة الجوية بنسبة قاربت 19% مقارنة بالعام 2022.

وأضاف أن فبراير 2024 شهد تسجيل أكبر حركة جوية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بنحو 2900 حركة جوية في اليوم، مشيراً إلى أن المجال الجوي للدولة يعد من أكثر المجالات الجوية كثافة في الحركة الجوية.

وتوقع الجلاف أن تحقق الحركة الجوية في الدولة نمواً جيداً خلال عام 2024، مشيراً إلى التوسعات التي تشهدها مطارات الدولة مع افتتاح مبنى المسافرين بمطار زايد الدولي، وكذلك التوسعات الكبيرة في مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب التوسعات الكبيرة في شركات الطيران الوطنية.

80 ورقة

وقال محمد أبوبكر فارع إن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً مستمراً في نشاط الحركة الجوية، وهو ما يستلزم ضمان الاستغلال الأمثل للمجال الجوي والمطارات المتاحة بالمنطقة لمواكبة هذا النمو.

وأوضح أن الاجتماعات تناقش أكثر من 80 ورقة عمل و15 ورقة معلومات تقدمت بها الدول الأعضاء وممثلو المنظمات ذات الصلة، حيث سيتم مناقشة الخطط الوطنية للملاحة الجوية للدول الأعضاء، وكذلك برامج السلامة الوطنية.

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