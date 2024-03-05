9867 رحلة لـ«فلاي دبي» في يناير بنمو %11.6

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شغّلت «فلاي دبي» نحو 9867 رحلة خلال يناير الماضي، بمعدل يصل إلى نحو 329 رحلة يومياً إلى 122 وجهة في 52 دولة بنمو 11.6 % مقابل 8836 رحلة شغلتها الشركة في يناير 2023، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن «فلاي دبي» أضافت أكثر من 1000 رحلة جديدة مقارنة بيناير 2023، الأمر الذي جاء بدعم ارتفاع الطلب على السفر واستلام الناقلة لـ13 طائرة جديده لتنهي 2023 بـ84 طائرة منها 29 بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و52 بوينغ 737 ماكس 8، و03 طائرات 737 ماكس 9 إضافة إلى توقيع الناقلة اتفاقية لاستئجار 6 طائرات من «سمارت وينغز» لتلبية نمو الطلب على السفر.

وتؤكد المؤشرات أن الناقلة في طريقها لتحقيق نمو في عدد المسافرين والرحلات خلال الشهور المقبلة في ظل توسيع شبكة رحلاتها مع انضمام المزيد من الوجهات إلى شبكة الناقلة هذا العام، بدءاً من الوجهات الخمس الجديدة منذ بداية 2024، وهي بازل وريغا وتالين وسوتشي وفيلنيوس.

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