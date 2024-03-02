هيئة مطار الشارقة تستعرض توسعاتها وخدماتها الرقمية في «بورصة برلين»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي، في معرض بورصة برلين الدولي لسنة 2024، المنصة العالمية التي تجمع آلاف العارضين وقادة الأعمال وخبراء قطاع السياحة والسفر، ضمن مظلة «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، انطلاقاً من جهودها المستمرة في إطار تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهة سياحية واقتصادية واعدة والتعرّف إلى أبرز الشركات العالمية بهدف توسيع شبكة وجهات مطار الشارقة.

وستحرص الهيئة، من مشاركتها في المعرض الذي سينطلق في الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري، على تعزيز حضورها الدولي وتطوير العلاقات مع روّاد قطاع السياحة والسفر في العالم، وتسليط الضوء على أحدث التطورات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: سنعمل عبر المشاركة هذا العام في معرض بورصة برلين الدولي على استعراض الخطط التوسعية والخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار للمتعاملين نظراً لأهمية المعرض المتزايدة في الساحة العالمية وارتفاع عدد المشاركين الذين يمثلون في هذه الدورة 165 دولة من أنحاء العالم.

وأضاف المدفع: نجد في هذا المعرض التجاري الرائد فرصة لتسليط الضوء على أحدث إنجازات مطار الشارقة التي شهدناها في العام الماضي فشكّلت مرحلة مفصلية في الانتقال نحو زيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على السفر عبر مطار الشارقة، كما سنحرص على إبراز التطور في البنية التحتية للخدمات الرقمية والمرافق المتنوعة المتاحة أمام المسافرين.

وتشهد مشاركة هذا العام، وكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» (SATA)، أحد أبرز المزودين للخدمات السياحية الشاملة ومن وكالات السفر الأسرع نمواً في دولة الإمارات، إذ أعلنت الشركة عزمها على تعزيز فرص التواصل مع الشركات العالمية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في فعاليات المعرض.

يذكر أن الهيئة تشارك سنوياً في معرض بورصة برلين الدولي ضمن أجندة مشاركاتها الدولية بينما تتسم مشاركتها هذا العام بأهمية خاصّة مع انطلاق أعمال توسعة مبنى المسافرين وتحقيق مطار الشارقة أعلى أداء في تاريخه باستقبال أكثر من 15.3 مليون مسافر في سنة 2023.

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