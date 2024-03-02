شركات الطيران العربية تتفوّق على نظيراتها الدولية في تشجيع الاستدامة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكد عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، تفوّق شركات الطيران في المنطقة العربية على نظيراتها الدولية في خفض الانبعاثات وتشجيع الاستدامة، عبر تحديث أساطيلها في مدى زمني يبلغ 7.8 سنوات، مقارنة بشركات الطيران الدولية والتي تحدّث طائراتها كل 13 عاماً، بما يؤكّد نجاح استراتيجيات الدول العربية، لاسيّما منطقة الخليج العربي في تحديث أسطول طائراتها باستمرار.

وأضاف خلال فعاليات قمة العرب للطيران التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة في دورتها الـ 11: من المتوقع أن تتخطى شركات الطيران العربية خلال عام 2024 معدلات حركة النقل الجوي على المستوى الدولي مقارنة بالعام الماضي، وعلى المستوى الآخر يجب الأخذ في الاعتبار تحديات الاستدامة وضرورة استخدام الوقود المستدام وبداية مرحلة شراء شهادات الكربون للتعويض عن الانبعاثات التي تفوق انبعاثات عام 2019 بمعدل ناقص 15%، والذي يؤثر على عملية تكاليف التشغيل على شركات الطيران.

وأشار تفاحة، إلى أن عالم الطيران ما زال لم يصل خلال عام 2023 لمعدلات نتائج عام 2019، لافتاً إلى أن القمة نجحت في توحيد الجهود والتوسع باستخدام التكنولوجيا وتشجيع الشباب على الانضمام لقطاع الطيران.

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