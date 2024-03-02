«دناتا» تعزز خدمات الشحن في دبي باستخدام تقنيات الدرون

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دناتا لخدمات الطيران والسفر، نجاحها في دمج طائرات الدرون في عملياتها للشحن في دبي.

وقالت «دناتا»، في بيان أمس، إنها تعد أول مزود لخدمات الشحن يستخدم طائرات الدرون في العمليات بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2021.

وجرت عملية إدخال طائرات الدرون في سير العمل اليومي وعمليات جرد المستودعات بسهولة ويسر، حيث تراقب طائرات الدرون نحو 1800 شحنة يومياً في المتوسط، بدقة تصل إلى 99% في 2400 موقع أرفف.

ووفق الشركة، أسهمت المبادرة في تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، وتحقيق فوائد لعملائها في مطاري دبي الدولي، ودبي ورلد سنترال، بعدما انخفض زمن إنجاز العمليات على مخزونات الأرفف بنسبة 20%.

وقال غيليوم كروزر، نائب رئيس أول دناتا للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية: «تجاوزت دقة الدرون وموثوقيتها توقعاتنا، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تأثيراً محورياً على مستويات كفاءتنا التشغيلية، ومن المؤكد أن هذه التطورات سيكون لها أثر إيجابي مباشر على عملائنا، الذين يمكنهم الاستفادة من الدقة العالية وتقليل أوقات التسليم وسلاسة العمليات اللوجستية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة «غاذر إيه آي» سانكالب أرورا: «تقنياتنا للجرد بطائرات الدرون ليست مجرد مفاهيم مستقبلية، بل أحدثت تحولاً فعّالاً في قطاع العمليات اليوم كونها تتيح الشفافية مع الرؤية في الوقت الفعلي لعمليات المخزون والشحن الجوي».

يذكر أن «دناتا» تعاملت خلال السنة المالية 2022/2023 مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، وناولت أكثر من 2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر بقيمة 1.9 مليار دولار.

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