كلية دبي للسياحة تحتفل باليوم العالمي للإرشاد

المصدر: دبي - البيان

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نظمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ ممثلة بفريق عمل برنامج المرشد السياحي المعني بتدريب وترخيص المرشدين السياحيين في دبي، احتفالاً خاصاً بالتعاون مع متحف الاتحاد التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يوافق 21 فبراير من كل عام.

شارك في الاحتفال 100 مرشد سياحي، وقالت مريم المعيني، نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة: الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المرشدون السياحيون، الذين يعتبرون سفراء للدول والوجهات السياحية التي يمثلونها ويعكسون ثقافتها وتراثها، كما أنهم المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة للزوار من شتى أنحاء العالم.

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