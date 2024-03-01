«سكاي سكانر» تكشف اختيارات مسافري الإمارات لقضاء عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت منصة سكاي سكانر، عن أبرز اختيارات المسافرين من دولة الإمارات، لا سيما مع بدء التحضيرات لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد لعام 2024.

وأظهرت النتائج أن 2 أبريل المقبل هو تاريخ السفر الأكثر شيوعاً خلال هذه الفترة، وأن أكثر من نصف المسافرين (51 %) يبحثون عن رحلات لا تتجاوز مدتها الأسبوع كحد أقصى. فيما عبّر 43 % من المسافرين عن رغبتهم في الاستفادة من الإجازة المطولة لحجز عطلات أطول.

وكشفت سكاي سكانر عن 10 وجهات تحظى بشعبية متزايدة في أوساط المسافرين من دولة الإمارات، وكانت الوجهات الـ10 الأكثر رواجاً هيكازاخستان 195 %، جزر سيشيل 115 %، قبرص 99 %، اليابان 90 %، فيتنام 81 %، عُمان 78 %، سويسرا 56 %، كينيا 53 %، موريشيوس 52% واليونان 49 %

وقال أيوب المأمون، خبير السفر العالمي لدى سكاي سكانر: «أعرب غالبية المسافرين من دولة الإمارات عن رغبتهم في تحقيق أكبر استفادة من عطلتهم التي تصل لمدة أسبوعين، لا سيما مع اقتراب عيد الفطر الذي يحل بعد شهر من الآن. كما لمسنا زيادة كبيرة على أساس سنوي في عمليات البحث عن وجهات مثل كازاخستان وجزر سيشيل وقبرص، لا سيما مع سعي سكان الدولة للاستمتاع بتجارب السفر الأكثر تركيزاً على الجوانب الثقافية، إلى جانب وجهات العطلات المريحة خلال عيد الفطر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز