الاتحاد للطيران تعزز جدول رحلاتها مع زيادة الوجهات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحديثات جوهرية لجدول رحلاتها الصيفية تتضمن إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى المسارات الحالية، ما يعزز مكانة أبوظبي كرابط عالمي وخيارات السفر للضيوف.

ومن المقرر أن تقوم شركة الطيران بتوسيع نطاق شبكة وجهاتها من خلال إطلاق رحلات إلى وجهتين جديدتين تستقطب الكثير من السياح: فاعتباراً من 15 يونيو، ستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية موسمية بين أبوظبي وأنطاليا التركية، فيما تنطلق الرحلات إلى جايبور بالهند في 16 يونيو مع أربع رحلات أسبوعية. واعتباراً من 15 يونيو، ستقوم الاتحاد للطيران بزيادة رحلاتها إلى ثيروفانانثابورام وعمّان، بإضافة 3 رحلات أسبوعية إلى كل من الوجهتين.

وبهذا التحديث سيصبح إجمالي الرحلات الأسبوعية إلى ثيروفانانثابورام 10 رحلات وإلى عمان 14 رحلة. وتسعى الاتحاد إلى زيادة عملياتها التشغيلية إلى وجهات رئيسية أخرى منها القاهرة مع 3 رحلات إضافية، ليصل المجموع إلى 24 رحلة. كما تمت إضافة 3 رحلات إلى كراتشي بإجمالي 17 رحلة أسبوعياً، و10 رحلات إلى كولومبو بإجمالي 20 رحلة أسبوعياً.

وأدت هذه الاستراتيجية إلى زيادة الرحلات الأسبوعية بنسبة 33% من 635 في صيف 2023 إلى 847 حالياً، وزيادة وجهات الاتحاد من 65 إلى 75.

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