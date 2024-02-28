الشارقة تستعرض تجاربها السياحية المتنوعة في «بورصة برلين 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق الشارقة في رحلة جديدة نحو العاصمة الألمانية، للمشاركة في «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر»، وهو من أكبر المعارض السياحية المتخصصة على مستوى العالم، الذي يقام في الفترة من 5 - 7 مارس، تحت شعار «معاً لريادة التحول في قطاع السفر والسياحة».

وتضم قائمة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة هذا العام 19 جهة ضمن مظلة «جناح الشارقة»، ومن ضمنها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، التي تتولى تنظيم المشاركة في المعرض بهدف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة سياحية عالمية رائدة، وتشمل هذه الجهات مؤسسات ومنشآت سياحية وفندقية وثقافية وترفيهية.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: تدعونا المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في قطاع السياحة لنكون مستعدين للتغيير والتجديد والابتكار والتطوير، وأن نواكب التطورات والاتجاهات العالمية على مستوى الضيافة والنقل والترفيه والاستثمار في الوجهات الثقافية والتراثية والطبيعية وغيرها.

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