مصر تستعد لطرح إدارة وتشغيل مطاراتها

المصدر: (القاهرة - وكالات)

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قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيراً إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات المصرية بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

‏وأضاف محمد حلمي في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، ‏أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطار الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال العام 2024.

وأكد وزير الطيران المدني المصري، أن مصر تدرس حالياً آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار القاهرة.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في نوفمبر الماضي، إن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكداً: «لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانئ البحرية أو الموانئ الجافة»، وذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية.

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