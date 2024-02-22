210 آلاف رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي خلال 2024

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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يبلغ عدد الرحلات المجدولة عبر مطار دبي خلال العام الجاري 2024 نحو 210 آلاف رحلة مغادرة بحسب تحليل «سيمبلي فلاينغ» لبيانات «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات، وهو ما يعادل (419.4 ألف رحلة في الاتجاهين)، بينما أظهرت بيانات مطار دبي الدولي أن إجمالي عدد الرحلات خلال العام الماضي وصل إلى 416.4 ألف رحلة، وهو أكثر عدد رحلات في تاريخ مطار دبي خلال عام.

الشركات الإماراتية

وكشف التقرير المستند إلى جدول رحلات الطيران المجدولة عبر مطار دبي في 2024 أن إجمالي عدد رحلات المغادرة المجدولة لكل من طيران الإمارات وفلاي دبي وصل إلى نحو 138.8 رحلة مغادرة، ما يشكل نحو 66.2% من إجمالي عدد الرحلات عبر المطار.

وتسعى كل من طيران الإمارات وفلاي دبي بشكل متواصل إلى تعزيز شبكة رحلاتها من خلال زيادة الرحلات الأسبوعية وإطلاق وجهات جديدة، الأمر الذي يشير إلى مزيد من النمو في أعداد الرحلات والمسافرين خلال العام الجاري لا سيما مع استلام المزيد من الطائرات الجديدة بالنسبة لشركة فلاي دبي، واستئناف المزيد من طائرات A380 لرحلاتها ضمن أسطول طيران الإمارات.

شركات الطيران الهندية

وأظهر التقرير أن الشركات الهندية تصدرت شركات الطيران العاملة في مطار دبي من حيث إجمالي عدد الرحلات المجدولة والسعة المقعدية في 2024، بعد كل من طيران الإمارات وفلاي دبي.

وجاءت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة «اندياجو» أعلى القائمة بنحو 5490 رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي، توفر أكثر من 1.02 مليون مقعد، وتعد مومباي الوجهة الأكثر شعبية والتي تستحوذ 1464 من هذه الرحلات. بينما تحتل طيران الهند وذراعها منخفض التكلفة، طيران الهند إكسبريس، مرتبة متقدمة، مع 3764 رحلة و4216 رحلة مجدولة على التوالي من مطار دبي الدولي في عام 2024، وتعتبر دلهي هي الوجهة الرئيسية لرحلات الخطوط الجوية الهندية من مطار دبي الدولي (1673 رحلة مغادرة)، في حين تعتبر مانجالور الوجهة الرئيسية لطيران الهند إكسبرس من مطار دبي بنحو 731 رحلة مغادرة.

وأظهر التقرير أن شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة «سبايس جيت» لديها 3920 رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي الدولي في عام 2024، توفر هذه الرحلات 736841 مقعداً، وتستحوذ كل من دلهي ومومباي على الحصة الأكبر من هذه الرحلات.

شركات الطيران السعودية

أما بالنسبة لشركات الطيران في المنطقة فقد كشف التقرير أن الخطوط الجوية السعودية، تحتل، المرتبة الثانية بشكل عام مع 5264 رحلة مجدولة في عام 2024، وتستحوذ جدة على 2501 رحلة والرياض 2704 رحلات. وتشغل طيران ناس التكلفة نحو 3141 رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي هذا العام، توفر هذه الرحلات 538.9 ألف مقعداً، حيث تستحوذ الرياض على 1762 رحلة.

وأظهر التقرير أن هناك شركتين آسيويتين أخريين لديهما أكثر من 2000 رحلة مغادرة مجدولة من مطار دبي في 2024، وهما الخطوط الباكستانية بـ 2486 رحلة، وطيران الخليج 2471 رحلة، في حين أن المقاعد المعروضة على هذه الرحلات متقاربة نسبياً (421.3 ألف مقعد و415.7 ألف مقعد على التوالي).

وهناك بعض شركات الطيران التي تطير من وجهات أوروبية يتجاوز عدد رحلاتها الألف رحلة. وتشمل هذه الشركات الخطوط الجوية التركية، مع 1663 رحلة مجدولة توفر 500.7 ألف مقعد، وتخدم بشكل رئيسي مطار إسطنبول. بينما تشغل الخطوط الجوية البريطانية 1029 رحلة توفر 259.6 مقعداً إلى مطار هيثرو في لندن.

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