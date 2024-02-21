طيران الإمارات تطلق خدمة إلى العاصمة الكولومبية عبر ميامي يونيو المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات أنها ستطلق خدمة يومية من دبي إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، التي ستصبح اعتباراً من 3 يونيو المقبل البوابة الرابعة لطيران الإمارات في أمريكا الجنوبية، حيث ستنضم إلى ساوباولو وريو دي جانيرو وبوينس آيرس، ما يصل بعمليات الناقلة في الأميركتين إلى 19 وجهة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا.

وبالإضافة إلى ربط كولومبيا بالإمارات، فإن الخدمة الجديدة بين دبي وبوغوتا، التي ستعمل عبر ميامي بولاية فلوريدا الأميركية ستشكل رابطاً تاريخياً هو الأول من نوعه بين منطقة الشرق الأوسط والجزء الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية. كما ستصبح طيران الإمارات أول ناقلة تقدم مجموعة من الخدمات المتميزة على المسار الشهير بين جنوب فلوريدا وكولومبيا.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "أردنا منذ مدة طويلة مد خدماتنا إلى كولومبيا، وتأتي إضافة بوغوتا إلى شبكتنا المتنامية ضمن استراتيجيتنا لتوفير ربط أفضل وتوسيع نطاق رحلاتنا وإتاحة المزيد من الخيارات والمرونة أمام العملاء وتوفير تجارب متميزة لا تضاهى على الأرض وفي الأجواء. كما تؤكد خدمتنا اليومية إلى العاصمة الكولومبية أيضاً التزامنا العميق نحو أميركا الجنوبية، ونحن على أتم الاستعداد لتعزيز فرص السفر التجاري والترفيهي المتزايدة للعملاء".

وتقدّم السير تيم كلارك بالشكر للسلطات والجهات المعنية على دعم خطط طيران الإمارات وجعل إطلاق الوجهة الجديدة ممكناً، وأضاف بقوله: "هناك طلب كبير على السفر من وإلى بوغوتا، ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا وتمكين عملائنا من تجربة منتجات طيران الإمارات وخدماتها المتميزة على الرحلات بين بوغوتا ودبي، وكذلك بين بوغوتا وميامي".

وسوف تسهم الخدمة اليومية إلى بوغوتا، ثاني أكبر مدينة في أميركا الجنوبية من حيث عدد السكان، في تلبية الطلب القوي والمتنامي على السفر بين كولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بين كولومبيا والعديد من الوجهات على شبكة طيران الإمارات العالمية عبر دبي. كما ستوفر رحلات جوية مريحة بين بوغوتا وميامي، ما يتيح للعملاء السفر بين المدينتين بسلاسة وكفاءة غير مسبوقين. ونظراً للارتفاع الشاهق لمدينة بوغوتا، فإن تشغيل رحلة طيران من دبي بدون توقف غير ممكن، حيث يعتبر التوقف ضرورياً، لذلك اختارت طيران الإمارات ميامي بسبب روابطها السياحية والتجارية مع بوغوتا.

ويتعين على المسافرين في الرحلات الجوية في الاتجاهين بين دبي وبوغوتا استيفاء لوائح الدخول واستخراج التأشيرات المطلوبة إلى الولايات المتحدة لتلبية إجراءات الهجرة في ميامي. ويمكن لمواطني كولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة الدخول بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 90 يوماً في بوغوتا ودبي، وذلك بفضل ترتيبات التأشيرة المتبادلة المعمول بها بين الدولتين.

وتتوفر الحجوزات وتذاكر الرحلات إلى بوغوتا اعتباراً من اليوم، للسفر اعتباراً من 3 يونيو، عبر الموقع emirates.com، أو تطبيق طيران الإمارات، أو عن طريق وكلاء السفر.

واعتباراً من 3 يونيو 2023، ستقلع رحلة طيران الإمارات "إي كيه 213" من مطار دبي الدولي في الساعة 2:15 صباحاً، لتصل إلى ميامي في الساعة 10:05 صباحاً، ثم تواصل الطائرة رحلتها من ميامي في الساعة 12:35 ظهراً لتصل إلى بوغوتا في الساعة 3:25 عصراً. أما رحلة العودة "إي كيه 214" فسوف تغادر بوغوتا في الساعة 5:25 مساءً، وتصل إلى ميامي في الساعة 10:15 ليلاً، ثم تقلع من ميامي في الساعة 12:45 بعد منتصف الليل لتصل إلى دبي في الساعة 11:00 ليلاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وميامي وبوغوتا).

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها إلى ميامي وبوغوتا بطائرة البوينج 777-300ER التي توفر 354 مقعداً بتقسيم الدرجات الثلاث، حيث سترتقي بمستوى الخدمات المتميزة على خط بوغوتا- ميامي، بتوفير الدرجتين الأولى والأعمال، وتقديم الأطعمة والمشروبات المجانية وحتى الوزن المجاني المسموح للأمتعة (تطبق الشروط).

ويستمتع عملاء طيران الإمارات أيضاً بالوصول المجاني إلى أكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، الذي يتضمن محتوى باللغة الإسبانية، ويعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.

وتتيح طائرة الإمارات البوينج 777-300ER أيضاً نحو 20 طناً من سعة الشحن في كل رحلة، ما يفتح مزيداً من الأسواق العالمية أمام الصادرات الكولومبية، مثل القهوة والزهور الطازجة والموز وغيرها من المنتجات سريعة العطب.

وقال معالي جيرمان أومانيا ميندوزا، وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي: "يمثل إطلاق خدمة طيران الإمارات بين بوغوتا ودبي إنجازاً رئيسياً في توسيع نطاق الربط لبلادنا، ما يتيح لنا تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة. ويخدم أهداف حكومتنا بتعزيز فرص التنمية والإطار الداعم للاستثمار الأجنبي".

وقال سيرجيو باريس ميندوزا، مدير عام هيئة الطيران المدني في كولومبيا: "على صعيد العلاقات الدولية، تشق كولومبيا مسارات نحو مجالات جديدة من التعاون والتفاهم. واليوم، نحتفل بالإعلان عن رابط جوي مع مدينة دبي النابضة بالحياة، فهذا الخط الجديد لا يمثل حلقة وصل بين الوجهات فحسب، بل يجسّد أيضاً التزامنا الراسخ بالتكامل العالمي، والتعاون الوثيق مع الدول العربية لتحقيق التنمية والسلام المتبادلين. واتطلع أن يكون هذا الرابط الجوي الجديد عبر طيران الإمارات بمثابة بداية رحلة غنية بالفرص والنجاحات المشتركة. ولعل كل رحلة بين بلدينا تكون بمثابة منارة للتعاون والحوار والتعاطف، وأتمنى أن تدوم أواصر الصداقة بين كولومبيا والدول العربية وتواصل ازدهارها".

وقالت دانا يونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة ترويج السياحة بولاية فلوريدا Visit Florida: "يعد توسيع خدمات الطيران أمراً حيوياً لزيادة أعداد الزوار والتأثير الاقتصادي الذي يحققه قطاع السياحة في ولاية فلوريدا، ونحن سعداء لربط رحلة طيران الإمارات اليومية من دبي إلى بوغوتا عبر ميامي، ما يوفر لنا فرصاً إضافية للترحيب بالمسافرين الكولومبيين في ولاية الشمس المشرقة".

وانطلاقاً من مكانة بوغوتا كمركز رئيسي للسياحة والتعليم والثقافة، اكتسبت المدينة لقب "أثينا أمريكا الجنوبية". كما أنها مركز مزدهر للتمويل، وتحتضن مقار أعداد كبيرة من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت وجهة لتنظيم الاجتماعات والرحلات التحفيزية والمؤتمرات والمعارض بفضل جاذبيتها كموقع مركزي في الأميركتين.

وبالإضافة إلى دبي، تشمل الوجهات الرئيسية للمسافرين على رحلات طيران الإمارات من بوغوتا جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وبانكوك وسنغافورة وجوهانسبرغ والقاهرة ودلهي. وتم تحديد توقيت الرحلات بين بوغوتا ودبي بشكل ملائم لتوفير رحلات ربط سلسة في حالة السفر من دبي. كما ستوفر الناقلة أيضاً رحلات ربط مريحة إلى بوغوتا عبر دبي من 78 وجهة على شبكتها الواسعة وتفتح المجال أمام تدفقات جديدة من المسافرين إلى بوغوتا من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والصين والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأستراليا.

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