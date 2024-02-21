سعود بن صقر: التكامل السياحي يعزز مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية التكامل بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات، من أجل إنجاح المبادرات السياحية الوطنية، التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، والإسهام في التعريف بتاريخها الحضاري، وإرثها الثقافي الغني، وتراثها العريق.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره، بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بحضور مسؤولي الجهات السياحية من مختلف إمارات الدولة، حيث اطلع سموه على أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة السياحة الداخلية، ودعم نمو القطاع السياحي في الدولة، ومن أهمها حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تنفذها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة.

وقال سموه: «إن الرؤية الحكيمة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسخت مكانة دولة الإمارات ووضعتها في مصاف أجمل الوجهات، وأكثرها تفضيلاً للزيارة والسياحة في العالم. ونحن في رأس الخيمة نعتز بأننا جزء من هذه الرؤية الطموحة، الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة ورفاه العيش، ومضاعفة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والمتوازنة في مختلف القطاعات».

وأشاد سموه بحملة «أجمل شتاء في العالم» في دورتها الرابعة، مؤكداً أنها تواصل مهمتها في تعزيز منظومة السياحية الوطنية، وتنويع اقتصاد الإمارات، من خلال إبراز معالمها السياحية الفريدة، وتضاريسها الخلابة، وطبيعتها الآسرة، مشيراً سموه إلى أن إمارة رأس الخيمة حريصة على لعب دور فاعل في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للسياحة العالمية.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات السياحية في الدولة، وإسهاماتها الملموسة في بناء منظومة اقتصاد وطني تنافسي، ومستدام، ومتعدد الموارد، يعكس توجهات دولة الإمارات في تحقيق التنمية الشاملة بشتى المجالات.

من جانبه ثمن معالي وزير الاقتصاد دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لمختلف المبادرات والبرامج الوطنية المعنية بالقطاع السياحي الرامية لمضاعفة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز