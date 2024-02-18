80 فندقاً تنضم إلى «ضيافة دبي» منذ 2019

المصدر: (دبي – لؤي عبد الله)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد القطاع السياحي في دبي افتتاح 80 منشأة فندقية جديدة من مختلف الفئات، خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2023، منها نحو 37 فندقاً من فئة 5 نجوم، ما يعكس مواصلة القطاع السياحي في دبي استقطاب الاستثمارات الفندقية، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على القطاع.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، عن أن نحو 80 منشأة فندقية جديدة، دخلت السوق خلال 4 سنوات، منها 17 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية خلال 2023، من مختلف الفئات.

وكشفت البيانات أن القطاع الفندقي في دبي، استقبل 24.17 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 4 سنوات، منها 3795 غرفة انضمت إلى السوق الفندقية خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الغرف من 126120 غرفة في ديسمبر 2019، إلى 150291 غرفة فندقية مع نهاية ديسمبر 2023.

وتسعى العديد من السلاسل الفندقية العالمية والمحلية، لتوسيع حضورها في دبي، للاستفادة من الانتعاش السياحي الذي تشهده الإمارة، في ظل الخطط الحكومية التي تستهدف تسريع الزخم السياحي للوصول إلى مستويات طموحة، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي، وتكريس موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وتعتزم ماريوت افتتاح 10 مشروعات فندقية جديدة في دبي خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت «إنتركونتيننتال» اعتزامها افتتاح 7 منشآت فندقية جديدة في دبي، بإجمالي 1221 غرفة فندقية، وأفادت مجموعة «أكور»، بأنها تفتتح 4 منشآت فندقية جديدة. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز