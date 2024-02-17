«طيران الإمارات» تنقل 3 ملايين مسافر بين دبي وبراغ في 14 عاماً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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نقلت طيران الإمارات أكثر من 3 ملايين مسافر بين دبي والعاصمة التشيكية «براغ» منذ الرحلة الافتتاحية في عام 2010، ولعبت دوراً مهماً في ربط جمهورية التشيك بالعالم ودعم نشاطها التجاري والاقتصادي.

وعلى مدى 14 عاماً دعمت طيران الإمارات الطلب المتزايد على السفر لدى العملاء التشيكيين إلى وجهات عالمية خارج دبي، بما في ذلك وجهات مثل موريشيوس، جزر المالديف، سيشل، وسريلانكا. كما سهلت الناقلة على المسافرين التشيكيين الاتصال المريح مع فيتنام، التي تعتبر وجهة شعبية بين الجاليات التشيكية - الفيتنامية، من خلال توفير رحلات إلى هانوي وهوشي منه.

وتشمل الوجهات السياحية الأخرى للمسافرين مع الإمارات القادمين من براغ كل من بالي، بانكوك وبوكيت في تايلاند، وطوكيو، وسنغافورة، وكوالالمبور في ماليزيا. وأطلقت الإمارات خدماتها إلى براغ في عام 2010 وتعمل حالياً رحلة يومية بين براغ ودبي بطائرة بوينج 777-300.

ولعبت الناقلة من خلال شبكتها العالمية التي تضم 140 حول العالم دوراً مهماً في تسهيل التواصل الجوي للمسافرين التشيكيين من خلال أسطولها الشاب، وعبر تقديم منتجات مميزة حازت على جوائز وخدمات رائدة في الصناعة.

واحتفت طيران الإمارات بالعميل رقم 3 ملايين الذي كان مسافراً على الدرجة الاقتصادية مع شريكته في رحلة من براغ إلى سيدني عبر محطة دبي بمناسبة عيد الحب، وتفاجآ كلاهما في مطار فاتسلاف هافيل براغ (PRG) يوم السفر بترقية مجانية إلى درجة رجال الأعمال لرحلتهما بالكامل، بالإضافة إلى هدايا تذكارية من متجر طيران الإمارات الرسمي وقسائم حصرية لمنتجات وخدمات متنوعة.

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