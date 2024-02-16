«الإمارات للشحن الجوي» تنال جائزة أفضل ناقلة شحن دولية

المصدر: البيان

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حصدت "الإمارات للشحن الجوي" جائزة أفضل ناقلة شحن دولية لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز "ستات تايمز إنترناشيونال" للتميز في قطاع الشحن الجوي. وتعكس هذه الجائزة المرموقة، التي تمنح نتيجة تصويت قاعدة قراء مجلة "ستات تايمز إنترناشيونال"، التزام الناقلة بتوفير حلول تتناسب مع الاحتياجات سريعة التغيّر لسلاسل التوريد العالمية.

وتسلم الجائزة نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن وأعضاء فريق "الإمارات للشحن الجوي"، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة مومباي بالتزامن مع معرض ومؤتمر الشحن الجوي في الهند، وبحضور نخبة من المدعوين والمسؤولين في صناعة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وقال نبيل سلطان: "نحن فخورون بحصد جائزة أفضل ناقلة للشحن في العالم، لا سيما وأنها من الجوائز المرموقة في القطاع والتي تعد مؤشراً لقياس مستوى التميز من قبل عملائنا في جميع أنحاء العالم. وتجسّد هذه الجائزة التزام الإمارات للشحن الجوي بالتميز في العمليات، وذلك من خلال تسخير قدرات الابتكار والتطوير المستمرة، علاوة على المواهب التي تتمتع بها فرقنا، التي تضطلع بدور أساسي في مواصلة سلسلة نجاحاتنا. وسوف نواصل البناء على هذه المكتسبات لضمان الحفاظ على مكانتنا كشريك رئيسي لعملائنا في مختلف أنحاء العالم".

وتواصل "الإمارات للشحن الجوي"، هي ذراع الشحن في طيران الإمارات، دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية منذ نحو أربعة عقود، وتخدم أكثر من 140 وجهة ضمن شبكة عالمية تغطي القارات الست، وتربط بين الأشخاص والشركات بالبضائع التي يحتاجونها من خلال محفظة رائدة من المنتجات المصممة لمنتجات معينة وبنية تحتية حديثة في محطتيها للشحن في مركزها الرئيسي بدبي.

واضطلعت "الإمارات للشحن الجوي" بدور محوري هذا الأسبوع، في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية في الهند والمنطقة خلال معرض ومؤتمر الشحن الجوي في الهند 2024. فإلى جانب الجدول الحافل بالاجتماعات والإحاطات الإعلامية، شارك مسؤولو الناقلة في جلسات نقاشية مع قادة القطاع لاستكشاف الفرص والتحديات لهدف الهند المتمثل في رفع الطاقة الاستيعابية لشحن البضائع إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول العام 2030. وقدّم نبيل سلطان نظرة شاملة على تطور الناقلة وتحليلاً لتوقعات عام 2024، مؤكداً ثقة الناقلة في الدور الأساسي الذي يلعبه الشحن الجوي في قطاع التجارة العالمية.

"الإمارات للشحن الجوي" ذراع طيران الإمارات للشحن. وتنقل البضائع من خلال مركزها الحديث في دبي، إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية تغطي القارات الست. وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الركاب البوينج 777 وطائرات الإيرباص A380 و11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F.

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