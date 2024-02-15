فلاي دبي توسع عملياتها في أوروبا بأربع وجهات جديدة

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي اليوم عن إطلاق أربع رحلات منتظمة الى 04 وجهات جديدة في أوروبا ترفع شبكة الناقلة في أوروبا إلى 43 وجهة في 21 دولة.

أصبحت فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة إلى مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي اعتباراً من 02 أغسطس 2024 اضافة الى رحلاتها المباشرة الى دول البلطيق وتشمل مطار ريجا الدولي في لاتفيا بدءًا من 11 أكتوبر بالإضافة إلى مطار تالين في إستونيا ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا اعتبارًا من 12 أكتوبر 2024.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "نحن سعداء برؤية شبكتنا تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى مع إطلاق الوجهات الجديدة. شبكة فلاي دبي اليوم تغطي 126 وجهة، 60% منها كانت في السابق وجهات غير مخدومة ولم ترتبط بدبي أو الامارات برحلات طيران مباشر. ستمكن خدماتنا الجديدة إلى منطقة البلطيق وبازل المزيد من الأشخاص من السفر بسهولة عبر مركز الطيران في دبي، سواء كانوا يزورون دبي أو برحلات مواصلة عبر شبكة فلاي دبي أو أبعد من ذلك عبر شراكتنا بالرمز مع طيران الإمارات."

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "تعتبر أوروبا سوقاً مهماً بالنسبة لفلاي دبي، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات مريحة وموثوقة لمزيد من المسافرين مع خدمات مرموقة على متن الطائرة من حيث المنتجات وتجربة المسافرين. مع إضافة بازل وريجا وتالين وفيلنيوس، فإننا نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين من أوروبا إلى دبي ومنها إلى نقاط أخرى على شبكتنا بما في ذلك ماليزيا وجزر المالديف ومومباسا وسريلانكا وتايلاند وزنجبار."

يقع مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي على حدود شمال غرب سويسرا ومنطقة الألزاس التاريخية في فرنسا وبادن فورتمبيرغ في ألمانيا، وهو بوابة فريدة لمجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحي في ثلاثة دول مختلفة في أوروبا.

تقع بازل على ضفاف نهر الراين، وهي بمثابة العاصمة الثقافية لسويسرا. تشتهر بازل بمتاحفها العديدة ومزيجها الفريد من الهندسة المعمارية التاريخية والحديثة، كما انها بوابة إلى المناظر الطبيعية الخلابة في ريف سويسرا.

وتعد مدن ريجا اللاتفية وتالين الاستونية وفيلنيوس الليتوانية عواصم دول البلطيق وجميعها تتميز بالهندسة المعمارية الرائعة ومدنها القديمة التي تضم بعضا من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ستقوم فلاي دبي بتشغيل أحدث طائراتها على هذه الوجهات التي تتميز بمقاعد يمكن تحويلها إلى أسرة مسطحة، وقوائم طعام مستوحاة من الطراز العالمي، وساعات من الترفيه في درجة الأعمال ومقاعد مصممة لتحسين المساحة والراحة في الدرجة السياحية.

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