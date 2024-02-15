وفد سياحي من موسكو يزور دبي

المصدر: دبي - البيان

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زارت لجنة السياحة بمدينة موسكو دبي قبل يومين للترويج لموسكو في منطقة الخليج. وتألف وفد لجنة السياحة من ممثلين عن كبار منظمي الرحلات السياحية وقطاع الضيافة، وقد التقوا مع 113 عضواً من الشركات المحلية والوكالات الحكومية وغيرها من المنظمات المهتمة للعمل على فرص التعاون المحتملة.

وقال ابولات نورموخانوف، رئيس قسم التعاون الدولي في لجنة السياحة بمدينة موسكو: «نأمل أن نرى المزيد من هؤلاء الزوار من السياح ورجال الأعمال من منطقة الخليج يعودون مع عائلاتهم للاستمتاع بترفيه وجمال العاصمة الروسية». نحن ملتزمون بتطوير العلاقات مع المنطقة، حيث تظل الدول الخليجية من أكثر الأسواق الواعدة للسياحة الداخلية في موسكو.

وأشار نورموخانوف أيضاً إلى أن زيارة هذه البعثة للإمارات تبرز التزام موسكو بتعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط وتعزيز الإمكانات السياحية بين المنطقتين. ويشعر الوفد بالتفاؤل بشأن الفرص التي قد تنشأ عن المناقشات التي جرت خلال الزيارة، ويتطلع إلى تعزيز شراكات طويلة الأمد مع نظرائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات السياحية التي تتمتع بها موسكو، مع تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من الأنشطة المتاحة في المدينة. ولوحظ أن السياحة الجماعية والعائلية كانت من بين الخيارات سريعة النمو والشعبية بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات.

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