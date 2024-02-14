تأهل طياري «الاتحاد» لقيادة طرازين من «إيرباص»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، إنجازاً جديداً في مجال تدريب الطيارين وعمليات الطيران.

وبعد نجاحها في الحصول على الموافقات التنظيمية الصارمة واستكمال التدريب الشامل للطيارين، حصلت «الاتحاد للطيران» على التأهيل لطياريها لتشغيل طائرتي إيرباص A350 وA380 بسلاسة. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة «الاتحاد للطيران» كواحدة من شركات الطيران الرائدة عالمياً التي تحقق مثل هذا التنوع في قدراتها الجوية.

وعادة ما تقتصر خبرة الطيارين على قيادة طراز واحد من الطائرات. لكن، ومع التشابه الكبير في لوح مفاتيح القيادة، وإجراءات الطيران، وبعد الخضوع للتدريبات الخاصة، يمكن للطيارين تشغيل نوعين متشابهين من الطائرات من خلال برنامج مخصص معتمد من الشركة المصنعة للطائرة وهيئة الطيران المدني.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «الاتحاد للطيران»: «تفخر «الاتحاد للطيران» كونها من أوائل شركات الطيران التي قامت بتأهيل طياريها لقيادة طائرتي إيرباص A350 وA380. وسيعزز هذا الإنجاز مرونة شبكة الناقلة، وهو شهادة على التزام الاتحاد بالاستمرار في دفع حدود الكفاءة والابتكار ورضا العملاء، وضمان أن السلامة هي أولويتنا في جميع الأوقات».

وعلى مدى العقد الماضي، حصلت «الاتحاد للطيران» على موافقات مماثلة لتأهيل طياريها الذين يشغلون طائرات إيرباص على قيادة طائرات إيرباص A320 وA330 وA330 وA340، طياريها الذين يشغلون طائرات بوينغ على قيادة طائرات 777 و787، مما يضع معايير جديدة للقواسم المشتركة للأسطول. وعليه، فإن الموافقة الأخيرة لتشغيل طائرات إيرباص A350 وA380 ستعزز كفاءة ومرونة شبكة وجهات الاتحاد للطيران على الطائرات العريضة البدن.

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