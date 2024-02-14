مطار دبي الدولي يتربع على عرش مطارات العالم في فبراير

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تربع مطار دبي الدولي للشهر الثاني على التوالي على قمة المطارات العالمية في اجمالي حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معا، مسجلا 4.730 مليون مقعد مجدول على الرحلات المغادرة خلال فبراير الجاري وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشف التقرير الشهر أن مطار دبي واصل الاحتفاظ بالصدارة العالمية متجاوزا نظيره الأمريكي «هارتسفيلد أتلانتا» بأكثر من 245 ألف مقعد مجدول.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي خلال فبراير الجاري بلغ أكثر من 4.730 ملايين مقعد مجدول، ليأتي في المركز الأول عالميا مرتفعا 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات مقارنة مع مستويات 2019، في حين جاء مطار أتلانتا هارتسفيلد- جاكسون الدولي الذي سجل 4.484 ملايين مقعد مجدول في المركز الثاني، وهو الامر الذي جاء بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده، ونشاط الحركة السياحية والتجاري والاقتصادية في دبي.

وبحسب التقرير الشهري حل مطار طوكيو الدولي «هانيدا» في المركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الإجمالية بـ 4.211 ملايين مقعد، يليه مطار جوانزو الدولي بنحو 4.172 ملايين مقعد مجدول، ثم مطار شانغهاي في المركز الخامس بـ 3.899 ملايين مقعد، يليه مطار هيثرو في لندن في المركز السادس بـ 3.887 ملايين مقعد ثم مطار دالاس فورت ورث بـ 3.777 ملايين مقعد.

وجاء مطار «دنفر» في المركز الثامن مسجلاً 3.544 ملايين مقعد. ثم جاء مطار بكيين بـ 3.51 ملايين مقعد مجدول، أما مطار «استنبول» الذي جاء في المركز العاشر سجل 3.50 ملايين مقعد.

ويحتل مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في السعة على الرحلات الدولية منذ نحو 10 سنوات، لكنه بات يتصدر الآن وللشهر الثاني على التوالي المؤشر العام لحركة الرحلات (الدولية والمحلية)، علماً أن حركة النقل الجوي في «دبي الدولي» تقتصر على السفر الدولي بالدرجة الأولى، ما يشير إلى النمو الهائل الذي يواصل المطار تسجيله كأكبر محور للنقل في العالم.

وبحسب الموقع الشبكي لمطارات دبي فقد بلغ اجمالي عدد شركات الطيران في المطار نحو 95 شركة طيران تخدم 250 وجهة في 104 دول بقارات العالم الست، واظهر الموقع ارتفاعاً متواصلاً في شبكة الربط الدولية في أكبر محور للنقل الجوي بالعالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

وتواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً مستمراً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين اللتين تستحوذان على الجزء الأكبر من الرحلات الجوية والوجهات، وتتخذان من «دبي الدولي» مركزاً لعملياتهما.

وأظهرت البيانات نشاط متنامي في حركة الطيران عبر مطار دبي مع استئناف حركة النقل الجوي إلى مزيد من الوجهات حول العالم، والتوسعات المتواصلة للناقلات العاملة في المطار، فضلاً عن إضافة مزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة، وافتتاح وجهات جديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز