طيران الإمارات تشارك عملاءها الاحتفال بيوم الحب

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك طيران الإمارات عملاءها في الاحتفال بيوم الحب، وتوفر لعملائها تجربة لا تنسى للمسافرين في صالات المطار وعلى رحلاتها، حيث ستقدم مجموعة مخصصة من الكعك والشيكولاتة التي تحمل طابع الاحتفال، بالإضافة إلى مجموعة من الحلوى الوردية والمشروبات، وعروضاً على الهدايا. كما ستعرض مجموعة من الأفلام والموسيقى الرومانسية عبر نظام الترفيه الجوي ice خلال هذا اليوم.

وسوف تقدم طيران الإمارات غداً للركاب على رحلاتها في جميع الدرجات كعك الشوكولاتة أو الكعك الأحمر المخملي المزين بقلوب حمراء في علبة هدايا صغيرة، بينما ستضاء مقصورة الطائرة باللون الأحمر. وسيقدم الصالون الجوي على متن طائرة A380 كعكات يوم الحب الوردية والحمراء كما سيرحب طاقم الضيافة بركاب الدرجتين الأولى والأعمال بمجموعة من المشروبات المتميزة.

ويستمتع العملاء بمشاهدة أفلام رومانسية، كلاسيكية وجديدة، على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، مثل الفيلم الكوري ذي الطابع الدرامي الرومانسي «حيوات ماضية»، وذلك إلى جانب أكثر من 90 فيلماً كوميدياً ودرامياً ورومانسياً والتي تتنوع بين الأفلام الجديدة مثل «اصنع لي قصة رومانسية» و«حب دائم»، والأفلام الكلاسيكية القديمة مثل «عندما التقى هاري مع سالي» و«الطريقة التي كنا عليها» و«دفتر الذكريات».

وأعدت طيران الإمارات قوائم تشغيل موسيقية على نظامها الترفيهي بعنوان «لحظات رومانسية»، تتضمن مجموعة منتقاة من أغاني الحب الكلاسيكية لأشهر أغنيات سيلين ديون، وويتني هيوستن، وإد شيران، وديانا روس، وروبرتا فلاك وغيرهم. وقبل الرحلة، يمكن للمسافرين تصفح أفلامهم أو برامجهم التلفزيونية أو القوائم الموسيقية المفضلة واختيارها مسبقاً عبر تطبيق طيران الإمارات، ومن ثمّ يمكن مزامنتها مع نظام ice منذ لحظة جلوسهم في مقاعدهم على الطائرة.

وفي صالات طيران الإمارات في دبي، يستمتع عملاء الدرجة الأولى بحلوى البافلوفا ومجموعة من المشروبات الفاخرة الخاصة، فيما يمكن لعملاء درجة الأعمال تدليل أنفسهم بكعكة الليمون بنكهة الفيربينا، أو تارتليت الفالنتاين بنكهة الفراولة واليوزو، أو موس الكركديه العطري بنكهة الفراولة واللوز، كما يمكن لعملاء الدرجة الأولى ودرجة الأعمال زيارة عربة طيران الإمارات للآيس كريم للاستمتاع بآيس كريم تشيز كيك الفراولة وتوت العليق والورد.

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