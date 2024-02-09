طيران الإمارات تحتفل بكرنفال ريو دي جانيرو بأطباق برازيلية

المصدر: (دبي - البيان)

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تحتفل طيران الإمارات، خلال المدة من اليوم، 9 إلى 17 فبراير الجاري، بكرنفال ريو دي جانيرو، وذلك بتقديم أطباق برازيلية كلاسيكية وملونة، للمسافرين على رحلاتها بين دبي والبرازيل.

ويستمتع مسافرو الدرجتين الأولى والأعمال والدرجة السياحية الممتازة من دبي إلى البرازيل، بالبيكانا التقليدية، وحلوى تشيز كيك بريغاديرو مع كريمة جوز الهند الإنجليزية، وهريس الجوافة والباشن فروت، مع لمسة من الألوان الزاهية الكرنفالية. وفي الدرجة السياحية، يستمتع المسافرون بالبيف كوم سيبولا، وحلوى تشيز كيك بريغاديرو ومخفوق الشوكولاتة ومزينة برشات حلوى ملونة في الأعلى.

أما المسافرون في الدرجتين الأولى والأعمال والدرجة السياحية الممتازة من البرازيل إلى دبي، فيستمتعون بأضلاع لحم البقر البرازيلية مع أرز البيستو، ليكملوا وجبتهم بقطعة تشيز كيك جوز الهند مع نكهات مربى الباشن فروت، ومربى الفراولة. كما يستمتع عملاء الدرجة السياحية بطبق بيكادينهو دي كارانافال التقليدي مع أرز بيستو وحلوى كوكادا كريموزا.

وتتواصل الأجواء الاحتفالية على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، الذي يوفر 12 فيلماً برازيلياً، وأكثر من 190 فيلماً من أفلام هوليوود مدبلجة باللغة البرتغالية، تتضمن أحدث الأفلام مثل أوبنهايمر وباربي و«الدفن The Burial». بالإضافة إلى نحو 53 قائمة أغاني وألبوماً للموسيقى اللاتينية، منها مختارات من البرازيل مثل اللامبادا وغيرها، وأغاني أبرز الفنانين مثل سيرجيو مينديز وجيلبرتو جيل.

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