«مرحبا» تقدّم أفضل خدمات ضيافة في مطار مالبينسا الإيطالي

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الضيافة في المطارات التابعة لدناتا، اتفاقية شراكة مع مطارات ميلانو للارتقاء بتجربة الركاب إلى مستوى جديد في أكبر مطار دولي في شمال إيطاليا. وأصبحت «مرحبا» الآن، وبموجب الاتفاقية، تقدّم خدمات الاستقبال والمساعدة لتوفير رحلة آمنة وسلسة وممتعة لا تُنسى للمسافرين عبر مطار ميلانو مالبينسا.

ويقدم وكلاء «مرحبا» المتخصصون خدمات الاستقبال والمساعدة للمسافرين القادمين والمغادرين في مطار ميلانو مالبينسا، ويرافقونهم خلال إجراءات المطار حتى منطقة الوصول أو بوابة المغادرة. وتوفر مطارات ميلانو أيضاً خدمات شخصية لعملاء «مرحبا»، بما في ذلك المسار الأمني السريع. وتشمل الخدمات «الذهبية» دخول صالة المغادرة بالمطار.

ومن المتوقع أن تحظى خدمات الضيافة، التي تقدمها «مرحبا» بإقبال كبير في أوساط المسافرين من رجال الأعمال والسياح، ما يعزز عروض ميلانو مالبينسا ومكانته كمطار دولي بارز في ميلانو، التي تعد مركزاً عالمياً للمعارض التجارية والمؤتمرات والفعاليات.

وقال شهاب العوضي، رئيس، مرحبا العالمية: «نحن فخورون بالشراكة مع مطارات ميلانو للارتقاء بتجربة المسافرين إلى آفاق جديدة، والمساهمة في النمو المستمر لمطار مالبينسا. وتجمع هذه الشراكة بين منظمتين رائدتين لهما هدف مشترك يتمثل في الارتقاء بتجربة المطار. وسوف نعمل معاً بشكل وثيق لتوفير الراحة والخدمة الجيدة للمسافرين طوال رحلتهم عبر المطار».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في مطارات ميلانو لويجي باتويلو: «خدمة الاستقبال والمساعدة للقادمين والمغادرين، التي تقدمها مرحبا العالمية ذات الخبرات الواسعة، تضفي تميّزاً على مطار مالبينسا. وتؤكد هذه الشراكة المرموقة مع (مرحبا) على جهود شركتنا، التي تدير مطاري ميلانو ليناتي وميلانو مالبينسا، لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال الجمع بين ضيافة صالاتنا مع مجموعة واسعة من تسهيلات المساعدة الشخصية».

ووسّعت «مرحبا»، في السنوات الأخيرة، شبكتها لتوفير ضيافة ذات مستوى عالمي وتقديم تجربة مطار آمنة ومريحة لمزيد من المسافرين حول العالم. وتشغّل حالياً 18 صالة مطار في سبع دول، هي: الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وسويسرا وباكستان وسنغافورة وتنزانيا (زنجبار) والفلبين، ما يوفر للضيوف تجربة متسقة للعلامة التجارية والخدمة في كل مطار. ويمكن للمسافرين في دولة الإمارات وأستراليا وسويسرا وهولندا وتنزانيا والفلبين، الاستمتاع برحلة أفضل من خلال حجز خدمات الاستقبال والمساعدة المميزة من «مرحبا».

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