طيران الإمارات تشغّل «A380» بالدرجات الأربع إلى أوساكا

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم طيران الإمارات تعزيز خدمتها إلى أوساكا، وذلك بتشغيل إحدى طائراتها A380 المحدثة ذات الدرجات الأربع اعتباراً من 1 يونيو 2024، ما يجعلها الوجهة اليابانية الثانية التي تستقبل هذه الدرجة، التي تعدّ من أحدث منتجات الناقلة وتحظى بإقبال كبير من المسافرين.

ويوفر استخدام الطائرة العملاقة سعة أكبر للرحلات من وإلى أوساكا، ثالث أكبر مدينة يابانية وأحد المراكز الاقتصادية الرئيسية، حيث تقدم مقصورة جديدة تماماً للدرجة السياحية الممتازة، بالإضافة إلى تصاميم داخلية محدثة في مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.

واعتباراً من أول يونيو المقبل، ستحل طائرة الإمارات A380 ذات الدرجات الأربع محل طائرات البوينج 777-300ER التي تخدم حالياً رحلتي «إي كيه 316» و«إي كيه 317» من وإلى مطار كانساي الدولي في أوساكا. وبتشغيل طائرات A380 المحدثة، ستوفر طيران الإمارات سعة أسبوعية إضافية بين دبي وأوساكا تصل إلى 910 مقاعد، ما يسهل المزيد من رحلات المتابعة من دبي إلى أبرز الوجهات للمسافرين مثل ميلانو ومدريد والبرازيل وباريس ولندن.

وكانت طيران الإمارات قد احتفلت العام الماضي بمرور عشرين عاماً على إطلاق خدمتها بين دبي وأوساكا، وفي عام 2023، نقلت طيران الإمارات أكثر من 220 ألف مسافر على أكثر من 360 رحلة بين الوجهتين.

تجهيزات

وتوفر طائرة الإمارات A380، التي ستخدم رحلاتها إلى أوساكا، 14 جناحاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و338 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. وتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرة الإمارات A380 ذات الدرجات الأربع، في مقدمة الدور الرئيسي، وتضم 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2. في المقصورة، وتتميز المقاعد بسعتها التي تلائم احتياجات العملاء سواءً للعمل أم الاسترخاء.

ويتزامن تشغيل طيران الإمارات طائرة A380 إلى مطار كانساي الدولي مع توقعات بارتفاع حركة السياحة الوافدة إلى اليابان بفضل عدة عوامل، منها تزايد شعبية الوجهات السياحية داخل منطقة كانساي، مثل أوساكا وكيوتو، ومعرض أوساكا- كانساي إكسبو المقرر إقامته في عام 2025. وتخدم طيران الإمارات أيضاً مطار طوكيو ناريتا برحلة يومية بطائرة A380 بتقسيم الدرجات الأربع، ومطار طوكيو هانيدا برحلة يومية بطائرة بوينج 777-300ER.

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