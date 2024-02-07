طيران الإمارات تشغل طائرة اي 380 مجهزة بالسياحية الممتازة إلى أوساكا

المصدر: البيان

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تعتزم طيران الإمارات تعزيز خدمتها إلى أوساكا، وذلك بتشغيل تشغيل إحدى طائراتها A380 المحدثة ذات الدرجات الأربع اعتباراً من 1 يونيو 2024، ما يجعلها الوجهة اليابانية الثانية التي تستقبل هذه الدرجة، التي تعد من أحدث منتجات الناقلة والتي تحظى بإقبال كبير من المسافرين. ويوفر استخدام الطائرة العملاقة سعة أكبر للرحلات من وإلى أوساكا، ثالث أكبر مدينة يابانية وأحد المراكز الاقتصادية الرئيسية، حيث تقدم مقصورة جديدة تماماً للدرجة السياحية الممتازة، بالإضافة إلى تصاميم داخلية محدثة في مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.

واعتباراً من أول يونيو (حزيران) المقبل، ستحل طائرة الإمارات A380 ذات الدرجات الأربع محل طائرات البوينج 777-300ER التي تخدم حالياً رحلتي "ئي كيه 316" و"ئي كيه 317" من وإلى مطار كانساي الدولي في أوساكا. وبتشغيل طائرات A380 المحدثة، ستوفر طيران الإمارات سعة أسبوعية إضافية بين دبي وأوساكا تصل إلى 910 مقاعد، ما يسهل المزيد من رحلات المتابعة من دبي إلى أبرز الوجهات للمسافرين مثل ميلانو ومدريد والبرازيل وباريس ولندن. وكانت طيران الإمارات قد احتفلت العام الماضي بمرور عشرين عاماً على إطلاق خدمتها بين دبي وأوساكا، وفي عام 2023، نقلت طيران الإمارات أكثر من 220 ألف مسافر على أكثر من 360 رحلة بين الوجهتين،.

وتوفر طائرة الإمارات A380، التي ستخدم رحلاتها إلى أوساكا، 14 جناحاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و338 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. وتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرة الإمارات A380 ذات الدرجات الأربع، في مقدمة الدور الرئيسي، وتضم 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2. في المقصورة، وتتميز المقاعد بسعتها التي تلائم احتياجات العملاء سواءً للعمل أم الاسترخاء، بالإضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة الكوكتيل الجانبية. وتكتمل التجربة مع وسائل الراحة المنسقة على متن الطائرة، وقائمة أطعمة مبتكرة وخيارات واسعة من المشروبات الفاخرة.

ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز نحو 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى، فيما يستمتع ركاب الدرجتين الأولى والأعمال بإمكانية الوصول إلى الصالون الجوي، وحمام الشاور سبا حصرياً للمسافرين في الدرجة الأولى. كما يستمتع الركاب بضيافة طيران الإمارات المميزة، الحائزة جوائز عالمية، والوجبات المحضّرة باستخدام مكونات مختارة بعناية من جميع أنحاء العالم.

ويتزامن تشغيل طيران الإمارات طائرة A380 إلى مطار كانساي الدولي مع توقعات بارتفاع حركة السياحة الوافدة إلى اليابان بفضل عدة عوامل، منها تزايد شعبية الوجهات السياحية داخل منطقة كانساي، مثل أوساكا وكيوتو، ومعرض أوساكا- كانساي إكسبو المقرر إقامته في عام 2025. وتخدم طيران الإمارات أيضاً مطار طوكيو ناريتا برحلة يومية بطائرة A380 بتقسيم الدرجات الأربع، ومطار طوكيو هانيدا برحلة يومية بطائرة بوينج 777-300ER. ومن خلال رحلاتها المنتظمة إلى أكبر ثلاث بوابات دولية في اليابان، تستطيع طيران الإمارات تسهيل الاتصال الجوي لتلبية الطلب المتزايد على القدرة الاستيعابية إلى واحدة من أكثر الدول شعبية في شبكتها في شرق آسيا.

وفي إطار التزامها تجاه المسافرين اليابانيين، أعلنت طيران الإمارات العام الماضي عن استئناف خدمة السيارة مع سائق في مطار طوكيو هانيدا لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال. كما قدمت خدمة حافلات مكوكية مجانية لعملاء الدرجة اسياحية من مطار طوكيو هانيدا إلى محطتي القطار الرئيسيتين: طوكيو TYO وشيناجاوا SGW.

ومن خلال 31 اتفاقية رمز مشترك، و121 اتفاقية انترلاين، و12 شراكة للنقل متعدد الوسائط، توفر طيران الإمارات للمسافرين اليابانيين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1600 وجهة حول العالم خارج شبكتها العالمية الواسعة. بالإضافة إلى مزايا برنامج المسافر الدائم والأسعار التنافسية والسياسات السلسة للحجز والأمتعة.

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