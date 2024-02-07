طيران الإمارات تستأنف الخدمة اليومية إلى أديليد في أكتوبر

المصدر: أديليد، أستراليا - البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن عزمها استئناف تشغيل رحلاتها إلى مدينة أديليد الأسترالية، حيث ستنطلق الخدمة اليومية مجدداً بين دبي وعاصمة ولاية جنوب أستراليا اعتباراً من يوم 28 أكتوبر 2024.

وسوف تسهم هذه الخطوة في إعادة خدمات طيران الإمارات إلى استراليا إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما ستلبي الطلب المتنامي على السفر من وإلى جنوب البلاد، وتتيح المجال أمام العملاء للسفر بسهولة إلى دبي، وعبرها إلى أكثر من 140 وجهة تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية. وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها لأول مرة إلى أديليد في عام 2012، ونقلت أكثر من 165 ألف مسافر بين دبي وأديليد في عام 2019.

ومع مطلع ديسمبر المقبل، ستستأنف طيران الإمارات أيضاً تشغيل رحلتها اليومية الثانية إلى بيرث، لتوفر الناقلة 77 رحلة أسبوعياً إلى أستراليا، مع إمكانية نقل 68 ألف مسافر أسبوعياً إلى أستراليا، وعودة سعتها المقعدية لمستويات ما قبل الجائحة.

ويشكل استئناف رحلات طيران الإمارات خطوة مهمة لدعم جهود ولاية جنوب أستراليا للتعافي من الجائحة، إذ تقدر هيئة السياحة في الولاية أن الإنفاق السياحي لرحلات طيران الإمارات اليومية المباشرة سيدر أكثر من 62 مليون دولار أسترالي سنوياً ويوفر أكثر من 315 وظيفة مرتبطة بالسياحة لسكان المنطقة.

كما ستوفر كل رحلة أيضاً 14 طناً من طاقة الشحن، بإجمالي 196 طناً أسبوعياً بين دبي وأديليد، وتقدر قيمة الشحنات الصادرة بنحو 98 مليون دولار أسترالي سنوياً، ما يرفع إجمالي عائدات أديليد من رحلات طيران الإمارات إلى نحو 160 مليون دولار أسترالي.

تيسير ممارسة الأعمال

وقال بيتر ماليناوسكاس رئيس وزراء جنوب أستراليا: «افتقد سكان جنوب أستراليا خدمات طيران الإمارات، فاستئناف الرحلات اليومية سيسهل الوصول إلى أديليد من أسواقنا الرئيسية، إلى جانب تيسير ممارسة الأعمال مع ولايتنا.

لقد وضعنا هدف استئناف رحلات طيران الإمارات إلى أديليد في صدارة أولوياتنا، وسوف تسهم إعادة تشغيل رحلات يومية مباشرة إلى أديليد، في تعزيز النمو الاقتصادي لجنوب أستراليا، حيث تشير توقعاتنا إلى توفير نحو 160 مليون دولار أسترالي من الإنفاق السياحي وصادرات الشحن، بالإضافة إلى خلق أكثر من 315 فرصة عمل بدوام كامل مرتبطة بالسياحة لسكان جنوب أستراليا».

وقالت زوي بيتيسون وزيرة السياحة في جنوب أستراليا: «يعد هذا الإعلان خطوة مهمة لتعافي قطاع السياحة في ولايتنا، حيث يوفر رابطاً حيوياً مع أسواقنا الرئيسية في أوروبا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند والساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما نتوقع أن يدر استئناف رحلات طيران الإمارات اليومية المباشرة إلى أديليد أكثر من 62 مليون دولار أسترالي من الإنفاق السياحي، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لاقتصاد الولاية.

من الرائع رؤية جنوب أستراليا مرة أخرى في برامج طيران الإمارات التسويقية العالمية، ما سيسلط المزيد من الضوء على جنوب أستراليا ويساعد في زيادة عدد زوار ولايتنا».

وقال باري براون، نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في أستراليا: «يترقب عملاؤنا وصناعة السفر عامة استئناف رحلات طيران الإمارات إلى أديليد، ونحن متحمسون أيضاً لإعادة خدمتنا إلى جنوب أستراليا وفتح المجال أمام الولاية للاستفادة من الفرص المتعددة بمجالات الترفيه والثقافة والسياحة ودعم فرص النمو التجاري. واستئناف رحلاتنا اليومية إلى أديليد سيكمل حضورنا في أستراليا لنغطي 5 مدن».

خيارات إضافية

وقال برينتون كوكس، مدير عام مطار أديليد: «يشكل هذا الإعلان أخباراً رائعة لعملائنا الذين سيستفيدون مرة أخرى من شبكة طيران الإمارات العالمية عبر دبي، حيث ستوفر مزيداً من الخيارات للمسافرين، بما في ذلك رحلات الرمز المشترك بين طيران الإمارات وكوانتاس، ورحلات المتابعة عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وأفريقيا».

وشكل استئناف الرحلات إلى أديليد أولوية بالنسبة لطيران الإمارات وسط التوسع في تشغيل خدماتها إلى أستراليا والعالم بعد الجائحة وعودة أسطول الناقلة إلى الأجواء.

تفاصيل الخدمة

وستخدم طيران الإمارات رحلة أديليد اليومية بطائرة بوينج 777-200LR توفر 302 مقعد بتقسيم الدرجتين، لتتيح بذلك أكثر من 4200 مقعد أسبوعياً بين دبي وأديليد.

وستغادر رحلة طيران الإمارات «إي كيه 440» دبي الساعة 2:00 بعد منتصف الليل وتصل أديليد 8:50 مساءً. وتغادر رحلة العودة «إي كيه 441» من أديليد 10:35 ليلاً وتصل دبي 5:15 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وأديليد).

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