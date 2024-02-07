«مهرجان الصغار مع الرحّالة» يعود إلى القرية العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القرية العالمية عن عودة «مهرجان الصغار مع الرحّالة» في نسخته التاسعة خلال فعاليات موسمها الثامن والعشرين، الذي يوفر للصغار تجارب غامرة خلال زيارتهم للوجهة بصحبة عائلاتهم.

وستزخر هذه النسخة من المهرجان بالعديد من الأنشطة والمغامرات والألعاب اللوحية الممتعة، بما فيها لعبة «السلم والثعبان» المميزة التي تحمل رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية كأكبر لعبة «سلم وثعبان» لوحية في العالم، فضلاً عن لعبة «أربعة على التوالي» و«سفينة القراصنة»، ولعبة «ستاك إم» المميزة.

وإلى جانب جميع هذه الألعاب اللوحية العملاقة، سيكون الصغار مدعوين للاستمتاع بأنشطة مجانية تشمل الرسم على الوجه وتشكيل البالونات، إضافةً إلى مواكب الدُمى الطريفة والعروض الحية، واللقاء بشخصياتهم المفضلة في مسرح الصغار. كما سيحصل الفائزون على هدايا وجوائز مميزة طوال فترة المهرجان.

وستنتظر العائلات والصغار أوقاتٌ حافلة بالمتعة والمرح ضمن أجواءٍ بديعة خلال زيارتهم إلى القرية العالمية للاستمتاع بما توفره من أنشطة وفعاليات ترفيهية مناسبة للجميع، حيث ستُنظم فعاليات «مهرجان الصغار مع الرحالة» يومياً خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 25 فبراير اعتباراً من الساعة الـ 5 مساء.

ويتجدد «مهرجان الصغار مع الرحالة» السنوي في القرية العالمية للأطفال من 3 إلى 16 عاماً، يومياً خلال الفترة من 9 إلى 25 فبراير الجاري من الساعة الـ 5 مساءً وحتى 10 مساءً في أيام الأسبوع، وحتى الـ 10:30 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع. هذا وستكون جميع أنشطة «مهرجان الصغار مع الرحالة» مجانية ومشمولةً ضمن تذاكر دخول القرية العالمية.

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