«دبي أكواريوم» تحتضن أكبر شاشة «ليد» داخلية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة إنفيلد تركيب أكبر شاشات «ليد» داخلية في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، حيث تشتمل شاشة العرض التي تبلغ مساحتها 980 متراً مربعاً، على شاشات «إم في سيريس»، و«إم في إيدج»، بمسافة عرض نحو 3.9 أمتار بكسل.

وقد كلّفت شركة إعمار العقارية، شركة بلو راين للصناعات بالإشراف على مشروع عرض «ليد» لحوض السمك، ثم اختارت شركة بلو راين مزود الشاشات «إنفيلد» ومقره دبي، بسبب منحناها السلس في كل طرف، وجاذبيتها الجمالية.

وعلّق سامر العتيبي نائب رئيس المبيعات في «إنفيلد» في الشرق الأوسط بالتشديد على أنَّ التعاون مع شركة إعمار العقارية يتطلّب تلبية المعايير العالمية، حيث تضع الشركة باستمرار معايير للتفوق على منافسيها.

وقال مدير المبيعات في شركة بلو راين جون جوزيف، إن الشروع في التركيب فوق حوض أسماك حي، ضمن بيئة مركز تسوق ديناميكية، يمثل تحديات معقدة تتطلب خبرة متخصصة.

وأكَّد جوزيف أن عمل فريق شركة «إنفيلد» كان خلال ساعات الليل، ونفّذ المشروع بدقة، متغلباً على التعقيدات لتقليل تعطيل النظام البيئي المائي الحي الدقيق.

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