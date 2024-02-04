«دبي الدولي» يرسّخ صدارته بأعداد المسافرين

المصدر: (دبي – لؤي عبد الله)

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استحوذ مطار دبي الدولي على الحصة الأكبر من رحلات الطيران في الإمارات العام الماضي، على ما أظهرت بيانات أولية، مواصلاً طريقه للحفاظ على مركزه كأكبر مطار في العالم، من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي.

وأظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطار دبي واصل خلال الأشهر الأخيرة تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولي، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات في العالم.

وتتوقع مؤسسة مطارات دبي، ارتفاع أعداد المسافرين إلى أكثر من 86.8 مليون مسافر على مدار 2023، بعد أن بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 64.5 مليوناً، بزيادة 39.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من 2022. وسجل عدد الرحلات الجوية، عبر مطارات الدولة، نحو 314.7 ألف رحلة، العام الماضي، مقابل 236.7 ألف رحلة خلال 2022، بنمو 32.9 %، ما يشير إلى الأداء القوي الذي اتسمت به حركة الطيران في الإمارات.

وكشفت البيانات أن إجمالي عدد رحلات شركات الطيران المحلية والدولية عبر المطارات الوطنية، توزعت بين 33 ألف رحلة خلال ديسمبر 2023، في حين وصل عدد الرحلات خلال نوفمبر إلى 26.6 ألف رحلة، و26.9 ألف رحلة في أكتوبر، و26 ألفاً في سبتمبر. واستقبلت المطارات الوطنية خلال يونيو 2023 نحو 25.2 ألف رحلة، و25.3 ألف رحلة في مايو، وفي أبريل سجلت المطارات الوطنية الرئيسة 24.4 ألف رحلة، وفي مارس 25 ألف رحلة، وفي فبراير سجلت المطارات الوطنية 22.6 ألف رحلة، وفي يناير بلغ عدد الرحلات 25 ألف رحلة.

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