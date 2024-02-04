«إم إس إن»: فنادق دبي الأعلى إشغالاً عالمياً

المصدر: (دبي – البيان)

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تصدرت دبي مدن العالم في معدلات الإشغال على مستوى العالم بين 14 و20 يناير الماضي بدعم ارتفاع الطلب على السياحية الترفيهية في الإمارة، حسب ما ذكر موقع «إم إس إن» نقلاً عن بيانات مؤسسة «إس تي آر» للأبحاث والاستشارات الفندقية.

ووفقاً لبيانات المؤسسة بلغ متوسط إشغال الفنادق بالإمارة 82.9% مع ذروة الطلب على الغرف خلال موسم الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية. أفادت البيانات كذلك بأن متوسط سعر الغرفة الفندقي وذلك بإمارة دبي بلغ 193 دولاراً «708.3 دراهم»، بزيادة 4.5% على أساس سنوي. وتعد دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

حيث تتميز بالعديد من المعالم السياحية الشهيرة والفعاليات الرائعة وتوفر المدينة فرصاً للتسوق الفاخر، والترفيه المتنوع، والفنادق الفاخرة والمطاعم العالمية، ما يجذب السياح من العالم.

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