314.7 ألف رحلة عبر مطارات الدولة خلال 2023

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت المطارات الإماراتية «مطارات دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة» في تسجيل مستويات نمو قياسية، خلال العام الماضي بدعم نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران بلغ عدد الرحلات الجوية، عبر مطارات الدولة، خلال العام الماضي 314.7 ألف رحلة، مقارنة مع236.7 ألف رحلة، استقبلتها المطارات الوطنية خلال العام 2022 بنمو نسبته 32.9 % ما يشير إلى الأداء القوي، الذي اتسمت به حركة الطيران في الإمارات.

وكشفت البيانات أن إجمالي عدد رحلات شركات الطيران المحلية والدولية عبر المطارات الوطنية توزعت بين، 33 ألف رحلة خلال ديسمبر2023، في حين وصل عدد الرحلات خلال نوفمبر الماضي إلى 26.6 ألف رحلة، و 26.9 ألف رحلة في أكتوبر، 26 ألف رحلة في سبتمبر، و 27.4 ألف رحلة في أغسطس، و 26.8 ألف رحلة في يوليو.

بينما استقبلت المطارات الوطنية خلال يونيو 2023 نحو25.2 ألف رحلة، و 25.3 ألف رحلة في مايو، وفي أبريل سجلت المطارات الوطنية الرئيسية 24.4 ألف رحلة، وفي مارس 25 ألف رحلة، وفي فبراير سجلت المطارات الوطنية 22.6 ألف رحلة، وفي يناير بلغ عدد الرحلات 25 ألف رحلة.

معدلات نمو قوية

واستحوذ مطار دبي على الحصة الأكبر من رحلات الطيران، حيث أظهرت بيانات أولية، أن مطار دبي الدولي في طريقه للحفاظ على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ 10 على التوالي، بعد أن واصل على مدار الأشهر الأخيرة تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولي، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات في العالم.

وتتوقع مؤسسة مطارات دبي أن تصل أعداد المسافرين إلى أكثر من 86.8 مليون مسافر على مدار عام 2023، بعد أن بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وتستحوذ الناقلات الوطنية على الحصة الأكبر من حركة الطيران عبر المطارات.

ونجحت بالتفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً، من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات، التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو، بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات، بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

وواصل مطار دبي الدولي، الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، وفقاً لتقارير مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي 5 ملايين مقعد خلال ديسمبر الماضي وهو الرقم الأعلى على الإطلاق (10 ملايين مقعد في اتجاهين)، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة.

ويحافظ مطار دبي الدولي على أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات، إلى جانب الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل الذي يسعى جاهداً لتقديم تجربة سفر مثالية وشخصية لكل ضيف من ضيوفنا، الأمر الذي يجعلنا نفتخر أكثر بهذا النجاح المميز للمطار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز