«فلاي جناح» تحلّق بين إسلام آباد والشارقة 17 الجاري

المصدر: كراتشي - البيان

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أعلنت «فلاي جناح»؛ شركة الطيران الاقتصادي في باكستان، عن إطلاق أولى رحلاتها الدولية بين العاصمة الباكستانية اسلام آباد ومدينة الشارقة يوم 17 فبراير الجاري، بمعدل رحلتين مباشرتين يومياً. وتعكس هذه الخطوة مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي لـ «فلاي جناح» إلى جانب التزام الشركة بدعم حركة السياحة والسفر وتعزيز التواصل بين باكستان ودولة الإمارات.

وتأسست «فلاي جناح» في أكتوبر 2022 كشركة طيران اقتصادي جديدة في باكستان ونجحت منذ تدشين رحلاتها الداخلية انطلاقاً من كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا في توفير خدمات القيمة المضافة لشريحة واسعة من المجتمع المحلي. واليوم تسعى الشركة من خلال إطلاق أولى رحلاتها الدولية إلى الشارقة إلى توفير خيارات سفر جوي مريحة للمسافرين بين البلدين.

وأضافت «فلاي جناح» طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320 إلى أسطولها الحالي لدعم عملياتها الدولية الجديدة، ليصل عدد إجمالي الطائرات التي تشغلها إلى خمس طائرات، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي الموثوقة ومعقولة التكلفة. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة.

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