برنامج لتدريب طهاة المنشآت الفندقية في عجمان

المصدر: عجمان – البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن مبادرة بعنوان «تدريب طهاة المنشآت الفندقية على إعداد الأطباق الشعبية والتقليدية الإماراتية»، وتهدف المبادرة إلى تحسين تجربة السياح، من خلال إغناء تجربتهم بتذوق النكهات الأصيلة للمطبخ الإماراتي، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأعرب محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن سعادته بالمبادرة، وقال: «يعتبر المطبخ الإماراتي حجر الزاوية في تراثنا الثقافي، ونؤمن أبنه من خلال دمج هذه النكهات الأصيلة في التجربة السياحية، يمكننا خلق تجربة غامرة للزوار، ومن خلال هذا التعاون الفريد مع المنشآت الفندقية المرموقة وخبرة الطهاة الإماراتيين لدينا فإننا لا نعزز تقاليد الطهي الإماراتية فحسب، بل نضع عجمان أيضاً كوجهة للطهي في حد ذاتها».

من جهتها قالت سارة السويدي، رئيس قسم علاقات الشركاء الاستراتيجيين في الدائرة: «تتوافق هذه المبادرة مع المهمة الشاملة للدائرة، ليس فقط لجذب السياح إلى عجمان، ولكن أيضاً لتزويدهم بتجارب فريدة وغامرة، ومن خلال الجمع بين الغنى الثقافي والتميز في الطهي، وتستعد عجمان لترسيخ مكانتها كوجهة لا بد من زيارتها للمسافرين الباحثين عن تجربة إماراتية أصيلة».

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