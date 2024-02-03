«أجمل شتاء في العالم» تثري المشهد السياحي في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تصدّرت فعاليات الدورة الرابعة من حملة «أجمل شتاء في العالم» المشهد السياحي في الإمارات خلال الأسبوع، الذي حافظ على زخم المهرجانات والمعارض التي تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين والزوار.

وبرز خلال الأسبوع الماضي إعلان ناقلات وطنية عن توسيع شبكات وجهاتها حول العالم أمام المسافرين، في دلالة على مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.

وتستعرضالحملة عبر موقعها الإلكتروني، أبرز وجهات ومعالم الجذب السياحي في الإمارات. ويضم الموقع الإلكتروني للحملة أكثر من 290 وجهة سياحية في الإمارات، مع تقديم معلومات وافية عن كل وجهة بالعربية والإنجليزية.

وأعلنت «العربية للطيران» الاثنين الماضي إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى كراكوف في بولندا من 29 يونيو 2024، لتربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة ومطار يوحنا بولس الثاني ، في كراكوف يومياً. وأعلنت الاتحاد للطيران، زيادة رحلاتها إلى جدة والرياض وعمان في الأردن، وبيروت في لبنان، إضافة إلى كولومبو في سريلانكا، وكولكاتا وبنغالور في الهند.

وأصبحت طيران الإمارات، أول ناقلة دولية تنضم إلى مجموعة سولنت، وهي مبادرة بريطانية تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون للحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعة والنقل في الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وحافظت المعارض والمهرجانات التراثية والثقافية على زخمها مع انطلاق الدورة 16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب و فعاليات «قرية الأضواء 2024» التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ويواصل مهرجان الظفرة تسليط الضوء على الحرف اليدوية التراثية وجمالياتها .

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