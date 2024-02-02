طيران الإمارات تتيح تأشيرة دخول مسبقة للمسافرين الهنود لمدة 14 يوماً

المصدر: دبي - البيان

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عقدت طيران الإمارات شراكة حصرية مع مركز التأشيرات العالمي VFS Global لتقديم تسهيلات الحصول على تأشيرة معتمدة مسبقاً عند الوصول لحاملي جوازات السفر الهندية الذين يحجزون سفرهم عبر الناقلة. وتصدر تأشيرة الدخول لمرة واحدة لمدة 14 يوماً، وذلك عبر مركز دبي لمعاملات التأشيرات DVPC، وستمكن هذه المبادرة عملاء طيران الإمارات من تخطي طوابير الانتظار عند وصولهم إلى دبي، وتبسيط إجراءات وصولهم ودخول دبي.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات حجز رحلاتهم من خلال الموقع emirates.com أو عبر وكلاء السفر المعتمدين. والضغط من خلال «إدارة الحجوزات/ إجراءات السفر» عبر موقع emirates.com، على رابط «التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث سيتم إعادة توجيههم إلى موقع طلبات تأشيرة دولة الإمارات المدعوم بخدمات VFS Global، والذي يحدد المتطلبات والشروط والأحكام لتسهيل عملية طلب التأشيرة.

وتتوفر الخدمة حصرياً لحاملي جوازات السفر الهندية، الذين لديهم تأشيرة للولايات المتحدة صالحة لمدة 6 أشهر أو بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية (غرين كارد) أو إقامة في الاتحاد الأوروبي أو إقامة في المملكة المتحدة. ويخضع إصدار التأشيرات لتقدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

ودبي هي الوجهة الأولى للمسافرين من الجنسية الهندية، لما توفره من معالم سياحية وخيارات الإقامة التي تلبي جميع المتطلبات والأعمار والميزانيات. كما تحتضن مجتمعاً هندياً نابضاً بالحياة، ويرحب بالعائلة والأصدقاء من الهند ومن جميع أنحاء العالم. ووفقاً لإحصاءات دبي السياحية، استقبلت الإمارة مليوني زائر من الهند بين يناير وأكتوبر 2023.

وتشغل طيران الإمارات 167 رحلة أسبوعياً عبر 9 وجهات في الهند، وتربط المسافرين من دبي وغيرها إلى شبكة عالمية تغطي أكثر من 140 وجهة. والمدن الهندية التسع التي تخدمها طيران الإمارات هي: أحمد آباد وبنجالورو وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وكوتشي وكولكاتا ومومباي وثيروفانانثابورام.

ومركز دبي لمعاملات التأشيرات، هو مرفق VFS Global الحصري المخول من طيران الإمارات وحكومة دبي، لمعالجة تأشيرات دخول الإمارات عبر بوابتها الإلكترونية المرتبطة بموقع emirates.com.

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