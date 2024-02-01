%32 نمو أعداد المسافرين إلى بربادوس من دول «التعاون» 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة السياحة الرسمية في بربادوس «زوروا بربادوس Visit Barbados»، تسجيل نمو كبير بنسبة 32% في أعداد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه. ويأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة و«دناتا» في العام الماضي لاستقطاب مسافرين من المنطقة إلى تلك الدولة الكاريبية.

وتظهر أحدث الأرقام نمواً ملحوظاً في السفر إلى بربادوس من الإمارات والسعودية وقطر. وتشمل المواقع الشهيرة في الجزيرة، التي يقصدها المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي، العاصمة بريدجتاون، والشواطئ ذات الشهرة العالمية التي تحيط بالساحلين الغربي والجنوبي، حيث يوجد العديد من الفلل الفاخرة وأماكن الإقامة في المنتجعات، والمطاعم الراقية والخيارات الترفيهية.

وكانت هيئة السياحة في بربادوس قد عينت «دناتا لخدمات التمثيل» كممثل حصري للمبيعات والتسويق والعلاقات العامة في دول التعاون.

وذلك لتقديم أحدث المعلومات والأسعار الحصرية وبرامج الرحلات المفصلة والمزيد عن الوجهة للمسافرين في المنطقة. وستركز الشراكة خلال 2024 على عرض التجارب الرائجة، بما في ذلك برامج السفر لألعاب كأس العالم في الكريكيت المقرر إقامتها في بربادوس هذا العام، إضافة إلى الهدف الرئيسي بزيادة أعداد السياح.

وقال رئيس «دناتا لخدمات التمثيل» راخي بوروهيت: «نتطلع من خلال شراكتنا مع هيئة سياحة بربادوس إلى الترويج للجزيرة كوجهة عالية القيمة ومتطورة ومتعددة الأوجه».

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