«هاينان» تسير رحلتين أسبوعيتين بين أبوظبي وهايكو الصينية

المصدر: أبوظبي - البيان

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رحبت «مطارات أبوظبي» بشركة طيران دولية إضافية ستبدأ بتسيير رحلاتها من مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي وإليه، في خطوة تهدف إلى ربط إمارة أبوظبي بمدينة هايكو الصينية عاصمة مقاطعة هاينان. وبدأت خطوط هاينان الجوية اعتباراً من 30 يناير 2024 بتسيير رحلتين أسبوعيتين بين مدينتي هايكو وأبوظبي.

وذلك بهدف تعزيز أنشطة النقل والتجارة بين المدينتين وتسهيل نقل الركاب والبضائع على حد سواء. وفي ظل نمو العلاقات التجارية والسياحية بين أبوظبي وجمهورية الصين الشعبية، تأتي هذه الرحلات الجديدة استجابة للطلب المتزايد على خيارات السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، علماً أنها ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران صينية بتسيير رحلات منتظمة من أبوظبي وإليها منذ عقد من الزمن.

وستنطلق الرحلات الأسبوعية المقررة من أبوظبي إلى هايكو من مبنى المسافرين A الجديد، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لنقل المسافرين والبضائع على حد سواء.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ «مطارات أبوظبي»: «يسرنا أن نرحب بخطوط هاينان الجوية الصينية في أبوظبي، حيث تعد هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو «مطارات أبوظبي» وتوطيد العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والصين بشكل عام.

ويسهم إطلاق رحلات شركة الطيران الصينية من أبوظبي وإليها في تعزيز شبكة رحلاتنا الدولية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وتوفير فرص تجارية وسياحية جديدة بين هاتين الوجهتين العالميتين».

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