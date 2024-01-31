طيران الإمارات تقدم ملابس نوم فاخرة لمسافري درجة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ طيران الإمارات، اعتباراً من اليوم 1 فبراير، تقديم مجموعة من الملابس المريحة المصممة بشكل مبتكر لركاب درجة الأعمال. وتضم المجموعة بلوزة ذات رقبة واسعة وسروالاً برباط، ونعالاً وغطاءً للعينين. وصممت الملابس الفاخرة لتكون مثالية للنوم، لكنها مناسبة أيضاً في الصالون الجوي على متن الطائرة A380، أو كزي غير رسمي لدى مغادرة الطائرة والوصول بأناقة تامة.

وصنعت مجموعة ملابس طيران الإمارات لدرجة الأعمال من مادة فائقة النعومة، وتأتي بلون أزرق فاتح مريح، ومتوفرة بحجمين، لتناسب الجميع وتضمن الراحة عند الاستلقاء في المقعد. وتقدم المجموعة في حقيبة ناعمة برباط.

ويزود ركاب درجة الأعمال بمجموعة ملابس النوم عند صعودهم إلى الطائرة حتى يتمكنوا من تغيير ملابسهم في أوقات فراغهم وتحقيق أقصى قدر من الراحة طوال الرحلة. وتقدم المجموعة كاملة لركاب درجة الأعمال على الرحلات التي تبلغ مدتها 9 ساعات أو أكثر، في حين يقدم لركاب الرحلات التي تبلغ مدتها ساعتين و30 دقيقة، نعال وغطاء للعينين.

ويأتي إطلاق ملابس النوم الخاصة بدرجة الأعمال بموجب استثمار طيران الإمارات المستمر في الارتقاء بتجربة العملاء، وضمان «السفر بتميز دائم» في جميع الدرجات. وتشمل أحدث الاستثمارات الكبرى مشروع تحديث ضخماً لـ120 طائرة مع تصاميم داخلية مطورة، وقوائم جديدة مبتكرة ومكونات جديدة عالية الجودة، وبرنامج ضيافة جديد لطاقم الخدمة الجوية، وبث تلفزيوني مباشر على متن الطائرة وسط مكتبة واسعة من وسائل الترفيه الجوي. وتتوفر خدمة الواي فاي ومجموعات وسائل الراحة الفاخرة مجاناً لجميع العملاء.

يذكر أن تطوير هذا الاستثمار بملايين الدولارات في ملابس درجة الأعمال بدأ منذ أكثر من عام، وصممها فريق من طيران الإمارات لتكون الأفضل في فئتها من حيث الراحة والأناقة وقابلية إعادة الاستخدام. وخلال المرحلة التجريبية على خطي نيويورك وبوسطن، أبدى العملاء إعجابهم وقدموا تعليقات إيجابية للغاية حول ملابس النوم على الطائرة، التي يعاد استخدامها في المنزل أيضاً.

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