«الاتحاد للطيران» تزيد رحلاتها إلى الوجهات الرئيسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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رفعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عدد رحلاتها لتلبية طلب ضيوفها للسفر إلى وجهاتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. وبذلك تقدم الشركة رحلات إضافية تصل إلى نحو 27% من الرحلات الأسبوعية الإضافية مقارنة بالصيف الماضي. وقامت الناقلة بزيادة عدد رحلاتها إلى وجهاتها في جدة والرياض في المملكة العربية السعودية، وعمان في الأردن، وبيروت في لبنان، بالإضافة إلى كولومبو في سريلانكا، وكولكاتا وبنغالور في الهند. وتعتبر هذه التحسينات جزءاً من الخطة الطموحة في النمو والتوسع من قبل الاتحاد للطيران لتعزيز الربط العالمي بأبوظبي، مما يوفر خيارات سفر أكثر مرونة لضيوفها.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: «تأتي زيادة الرحلات هذه في إطار خطتنا في ربط أبوظبي بشبكة وجهاتنا العالمية المتنامية، مما يقدم لضيوفنا المزيد من الفرص للسفر إلى حيث يرغبون في الوقت الذي يناسبهم. ويوفر أيضاً فرصة الاستمتاع بزيارة أو توقف في أبوظبي، كجزء لا يتجزأ من الرحلة».

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