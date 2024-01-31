«دبي لصناعات الطيران» توقع مذكرة تفاهم مع «أنسيت» لتدريب الطيارين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أنسيت لتدريب الطيران»، المشغل العالمي لمراكز تدريب محاكاة الطيارين والتي تتخذ من أستراليا مقراً لها. وستسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمزود عالمي رائد لخدمات الطيران وتقوية العلاقات بين الشركتين من خلال دعم قواعد عملاء كل منهما وتعزيز التعاون المتبادل.

يذكر أن «أنسيت لتدريب الطيران» افتتحت أخيراً منشأة تدريب حديثة ضمن مشروع محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب، على بعد خمس دقائق بالسيارة من مطار دبي وورلد سنترال، حيث تقدم تدريبات عالمية المستوى للطيارين وأطقم الطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وخارجها عبر جهاز محاكاة الطيران الكامل ATR 72-600 المعتمد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. ومن المتوقع أن تضيف الشركة قدرات تدريبية على طائرات إيرباص A320 إلى هذه المنشأة.

وتعد شركة دبي لصناعات الطيران إحدى أكبر عشر شركات تأجير للطائرات على مستوى العالم، حيث تمتلك أسطولاً يضم 500 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، ويشمل ذلك 67 طائرة من طراز ATR 72-600، و 168 طائرة من عائلة إيرباص A320. ومن مقرها الرئيسي في دبي، تمتلك «دبي لصناعات الطيران» خبرة تزيد على ثلاثة عقود في مجال التأجير مع القدرة على توفير حلول مخصصة وشاملة لشركات الطيران لتلبية متطلبات أساطيلها.

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